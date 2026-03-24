Képbe zárt dallamok

2026-03-24 14:00:00 CET

Politikai irányvonalak jöhetnek-mehetnek, a hétköznapi embernek szerencsére leginkább a szíve diktál. Néha szó szerint, ahogy a lengyel fotósnak, Głuszczak Zbigniewnek, aki még a 70-es években szeretett bele egy magyar nőbe, majd a magyar kultúrába és könnyűzenébe. A dél-alföldi falu, Szegvár ma már neki is szinte az egyik otthona. A magyar–lengyel barátság napját hogy is ünnepelhette volna másként, mint magyar zenészeket ábrázoló alkotásaival.

„A zene, a jó zene, mindig is fontos volt számomra. Az egyik első nagy sláger, amit dúdoltam, a Gyöngyhajú lány volt az Omega együttestől, ami az 1969-ben kiadott 10000 lépés című nagylemezen jelent meg. Először 1975-ben utaztam Magyarországra, és természetesen elmentem egy Omega koncertre. A Magyarország iránti elragadtatásom megmaradt. Egy magyar nő lett a feleségem." - idéz fel sok évtizedes emlékeket Głuszczak Zbigniew. Illetve Zybek, hiszen így emlegetik jópár dél-alföldi magyar településen, a teljes nevét talán olyan is akad, aki nem ismeri. Szenvedélyes utazó,de legalább ugyanekkora szenvedélye Magyarország, még évtizedek elteltével is ismerkedik a történelmével, a kultúrájával, az emberekkel, azt igyekszik megmutatni, hogy mennyi minden köti össze a két nemzetet.

A lengyelországi Łódźban élő közgazdász lakóhelyén ismert fotóművész, de tagjai közé fogadta a szentesi és a kiskunfélegyházi fotográfusok társasága is. A kapcsolat nem véletlen, hiszen a felesége, Ilona szegvári születésű, így a házaspár nagyon sok időt tölt ebben a faluban, amelynek neve talán azért csenghet ismerősen, mert az innen elszármazott író, Grecsó Krisztián számos művében tesz róla említést.

A magyar zene iránti szerelem töretlen, jöhet bármi, Deák Bill Gyula, Edda Művek, Hooligans, Presser, Republic, Zaporozsec, Zorán, ők ketten rendületlenül járják az országot koncertről koncertre. Ilyenkor a fotómasina is előkerül, és Zybek egy képkockába igyekszik sűríteni az élményt, ahogy az éneklő tömeg közepén áll. A Szegvárra vezető visszaút az Alföldön át ilyenkor sík, üres, körös-körül csak az éjszakai sötét, de a zene még odabent vibrál. „Úgy vélem, hogy semmi sem szép a saját természeténél fogva. A szépség felfedezése mindig erőfeszítést és újrafelfedezést igényel. És ebben kellene, hogy segítsen a fotográfia. Miközben az egyes koncerteken fényképeztem, próbáltam nem elfelejteni ezt." - foglalja össze a művész.

Pontosan ma van 20 éve, hogy megszületett az a nyilatkozat: legyen ünnepnapja a lengyel-magyar barátságnak. Szegváron erre ezzel a fotókiállítással emlékeznek.

Infó: A kiállítás április 13-ig látható Szegváron, a művelődési házban (Régiposta utca 1.)