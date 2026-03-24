Boldogok a hoteltulajdonosok

2026-03-24 06:00:00 CET

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer hoteltulajdonos leszek. A történet onnan indult, hogy év elején olvastam egy felhívást, miszerint méhhoteleket lehet örökbe fogadni. Gyorsan jelentkeztem, de így sem sikerült bekerülnöm az első kétszáz résztvevő közé, várólistára tettek. Aztán februárban kaptam egy újabb megkeresést: ha még komolyan gondolom a hoteltulajdonosi elképzeléseimet, akkor csatlakozhatok. Természetesen örömmel mondtam igent a lehetőségre, mert kicsit szomorú voltam az első levél után, hogy nem lehetek részese a kis zümmögők életének.

Február végén már mehettem is a kis méhhotelemért az Ökológiai Kutatóközpontba. A portás kedvesen mosolygott, gondolom nem én voltam az első, aki átvette a kis fadobozt, ami harminchat különféle lyukat és egy sorszámot tartalmaz. Egy kis folyosó, pár lépcső lefelé, és már találkoztam is a két lánnyal, akik kiosztották a hoteleket. Török Edina és Kabai Melinda részletesen elmesélték, milyen kutatásba is csöppentem valójában azzal, hogy hoteltulajdonos lettem.

A kutatás az UrbanBee nevet kapta, és célja a biológiai sokféleség bemutatása mellett a társadalmi szerepvállalás előmozdítása a különböző városi ökoszisztémákban. A városok fejlődése és fejlesztése világszerte komoly kihívásokkal jár, míg északon az iparosodás örökségével és a városi terjeszkedéssel küzdenek, addig délen a túlnépesedés és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek jelentenek problémát. Viszont mindkét térségre elmondható, hogy súlyos gondokat okoz a biodiverzitás csökkenése és a környezeti terhelés növekedése. A természet alapú megoldások (Natura-Based-Solutions, NBS) fenntartható lehetőséget kínálnak ezeknek a problémáknak a mérséklésére, összehangolva a természetes folyamatokat az emberi igényekkel.

A projekt célja, egy innovatív, úgynevezett decentralizált NBS-modell megvalósítása, ami segít a városi biodiverzitás helyreállításában és védelmében. A kezdeményezés során több ezer méhhotelt telepítenek dél-afrikai és európai városok különböző társadalmi-ökológiai szegmensek mentén. A méhhotel hálózatok egyszerre biztosítanak élőhelyet a magányos méhek számára, valamint kutatási és közösségi bevonás eszközként is helyt állnak. A helyi lakosok aktív részvételével zajló, tudományon alapuló megközelítés elősegíti a biodiverzitási anyagok gyűjtését, a környezettudatosság növelését és a környezetvédelmi szerepvállalást. A projekt keretében gyűjtött adatok megmutatják majd a városi beporzók eloszlási mintázatait, valamint betekintést adnak, hogy a környezeti és társadalmi tényezők miként befolyásolják a városi bidoverzitást. Ezek a kis hotelek élő laboratóriummként működnek, így lehetővé teszik a precíz biomonitoringot.

A részletes elemzésekkel olyan összefüggéseket tárhatnak fel, mint a betegségek előfordulása, az élőhely választás vagy a hotelkialakítás hatása a városi beporzók ellenálló-képességére.

Megkaptam a 184-es számmal ellátott kis fahotelt, amit március első hetében kellett kihelyezni. Mivel a második emeleten lakunk, viszonylag még kertvárosi résznek nevezhető helyen, ezért a kis erkélyünk egyik falára szögeltem fel a hotelt. Délelőtt még a nap is melegíti majd a kis fadobozt. Egy kis tálkába vizet is raktam ki a zümmögő barátaimnak, és kaptak három árvácskát, amik már szépen virágoznak, de majd lesz kapor és bazsalikom is.