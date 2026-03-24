Karol Nawrocki: A lengyelek szeretik a magyarokat és gyűlölik Vlagyimir Putyint, aki egy háborús bűnös

2026-03-24 08:23:00 CET

A politikus világossá tette, hogy a két ország közti feszültségek Oroszország miatt vannak.

A Magyarország és Lengyelország közti nézetkülönbségekről is szót ejtett a lengyel államfő abban a beszédben, amelyet Sulyok Tamás magyar államfőhöz intézett – írja a Gazeta cikkére hivatkozva a Telex.

Karol Nawrocki államfő azt mondta, a lengyel-magyar barátság örökké tart, és örökké is fog, de ahogy az a barátság esetében gyakran lenni szokott, vannak dolgok, amikben nem értünk egyet. „Lengyelország számára Vlagyimir Putyin és az Orosz Föderáció egzisztenciális fenyegetést jelent, akárcsak a bolsevikok 1920-ban. A lengyelek szeretik a magyarokat és gyűlölik Vlagyimir Putyint, aki egy háborús bűnös, és semmi több” – fogalmazott.

Sulyok Tamás köztársasági elnök március 23-án Karol Nawrocki lengyel elnökkel közösen vett részt a lengyel-magyar barátság napja alkalmából tartott eseményen. A két államfő Przemyślben találkozott, majd együtt utaztak Budapestre. Nawrocki kiemelte, hogy a két ország és nemzet közötti kapcsolat hosszú múltra tekint vissza.

Magyarország és Lengyelország parlamentjei 2007-ben nyilvánították március 23-át a két nép barátságának ünnepévé. A rendezvényeket évente felváltva szervezik a két ország különböző városaiban. Az előző évben Andrzej Duda lengyel elnök Kaposváron, a Csiky Gergely Színházban vett részt egy gálaműsoron, ahol Sulyok Tamás arról beszélt, hogy a magyar-lengyel barátságot politikai ármányok sem tehetik tönkre.