Donald Tusk: Oroszország, az amerikai trumpisták és az Orbán-féle európai jobboldal el akarja pusztítani az EU-t

2026-03-16 17:14:00 CET

A lengyel miniszterelnök a Polexittől tart.

Egy feltételezett Polexit (azaz Lengyelország Európai Unióból való kilépése) veszélyéről posztolt Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.

A lengyel kormányfő szerint a Polexit ma valós fenyegetést jelent, mivel szerinte a szélsőjobboldali Konföderáció és a korábbi kormánypárt a Jog és Igazságosság (PiS) is ki akar lépni az EU-ból, Karol Nawrocki államfő pedig ezeknek az erőknek a pártfogója.

Donald Tusk ezt követően azt írta, Oroszország, az amerikai trumpisták és az Orbán Viktor által vezetett európai populista jobboldali szövetség el akarja pusztítani az Európai Uniót, ami, mint közölte, katasztrófa lenne Lengyelország számára, ezért mindent megtesz, hogy megállítsa őket.

Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2026

A lengyel miniszterelnök mostanában egyébként bizakodó, tegnap beszámoltunk róla, hogy posztolt a Tisza Párt Nemzeti Menetéről is. „Budapest ma. Jön a tavasz. Lengyel, magyar – két jó barát” - írta az ismert jelmondatot magyarul.