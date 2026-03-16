Donald Tusk: Oroszország, az amerikai trumpisták és az Orbán-féle európai jobboldal el akarja pusztítani az EU-t

A lengyel miniszterelnök a Polexittől tart.

Egy feltételezett Polexit (azaz Lengyelország Európai Unióból való kilépése) veszélyéről posztolt Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.

A lengyel kormányfő szerint a Polexit ma valós fenyegetést jelent, mivel szerinte a szélsőjobboldali Konföderáció és a korábbi kormánypárt a Jog és Igazságosság (PiS) is ki akar lépni az EU-ból, Karol Nawrocki államfő pedig ezeknek az erőknek a pártfogója.

Donald Tusk ezt követően azt írta, Oroszország, az amerikai trumpisták és az Orbán Viktor által vezetett európai populista jobboldali szövetség el akarja pusztítani az Európai Uniót, ami, mint közölte, katasztrófa lenne Lengyelország számára, ezért mindent megtesz, hogy megállítsa őket.

A lengyel miniszterelnök mostanában egyébként bizakodó, tegnap beszámoltunk róla, hogy posztolt a Tisza Párt Nemzeti Menetéről is. „Budapest ma. Jön a tavasz. Lengyel, magyar – két jó barát” - írta az ismert jelmondatot magyarul.

Az amerikai elnök azt követeli, hogy az észak-atlanti szövetség vegyen részt az Irán elleni háborújában, legalábbis ami a lezárt Hormuzi-szoros ügyét illeti.