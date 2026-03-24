Kereskedelmi és védelmi megállapodást kötött az Európai Unió és Ausztrália

2026-03-24 11:20:00 CET

Átfogó kereskedelmi megállapodást írt alá Ausztrália és az Európai Unió kedden Canberrában, és megállapodtak abban is, hogy fokozzák együttműködésüket a védelmi politika területén.

A megállapodást bejelentve Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kiemelte, hogy azt a világ második legnagyobb gazdaságával kötötték. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig hangsúlyozta, hogy a két felet földrajzilag jelentős távolság választja el, „de a világról alkotott képünket illetően nem is lehetnénk közelebb egymáshoz”.

A megállapodás szerint gazdasági téren a közös cél a kétoldalú kereskedelem szabaddá tétele.

Az Európai Unió a lépéstől azt reméli, hogy az Ausztráliába tartó exportja a következő években egyharmadával megemelkedik, ausztrál részről pedig egyebek között a mezőgazdasági termékek nagyobb arányú európai piacra jutását várják.

A megállapodást még az európai uniós tagországok kormányait képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia.

A biztonsági együttműködés növelését illetően a felek hangoztatták, hogy arra a jelenlegi nemzetközi kihívások leküzdéséhez van szükség. Az együttműködés fokozása a tengeri biztonságra, a kibertérre, az úgynevezett hibrid fenyegetések elleni harcra, valamint a félretájékoztatás elleni fellépésre egyaránt vonatkozik – emelte ki közleményében az Európai Bizottság.