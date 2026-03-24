Az oroszok több mint 400 drónnal és rakétával támadták Ukrajna civil célpontjait, legkevesebb négyen meghaltak, többen megsebesültek

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre ukrán városok és lakóházak ellen, legkevesebb négyen meghaltak és tizenhatan megsebesültek – írja a The Kyiv Independent helyi tisztviselők jelentéseire hivatkozva. Keddre virradóra, éjjel és hajnalban várható légicsapásokról Ukrajna elnöke hírszerzési információk alapján már hétfő este figyelmeztetett. Volodimir Zelenszkij kedden a Facebook-oldalán azt írta, hogy összességében több mint 390 drónnal és 34 különböző típusú – ballisztikus, szárnyas és irányított – rakétával pusztítottak az oroszok.
Összesen 11 régióban keletkeztek károk, a négy halálos áldozat mellett az ukrán elnök már több tucat sérültről írt, ami ismét arra figyelmezteti az országot, hogy a légvédelem további erősítésre szorul.
A civil célpontok közül emeletes épületeket, házakat, szállodát, ipari létesítményt is súlyos találatok értek, a mentés jelenleg is tart Poltava és Zaporizzsja városaiban, az Ukrajna nyugati részén fekvő Ivano-Frankivszki területen. Kedden Herszonból is érkezett jelentés halálos támadásról, de még Kijevben is voltak robbanások. Éjszaka szinte valamennyi régióban légiriadót kellett elrendelni, a támadások kiterjedtségét jól mutatja, hogy közlések szerint saját és szövetséges (NATO) vadászgépeket is riadóztattak a lengyel légtér védelmében.