Tűzoltók oltják a tüzet egy lakóházban, az orosz légitámadást követően 2026. március 24-én kora reggel.

Az oroszok több mint 400 drónnal és rakétával támadták Ukrajna civil célpontjait, legkevesebb négyen meghaltak, többen megsebesültek

A légicsapások 11 régiót érintettek, és kiterjedésüket jól mutatja, hogy Lengyelország vadászgépeket riadóztatott saját légtere védelmében.

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre ukrán városok és lakóházak ellen, legkevesebb négyen meghaltak és tizenhatan megsebesültek – írja a The Kyiv Independent helyi tisztviselők jelentéseire hivatkozva. Keddre virradóra, éjjel és hajnalban várható légicsapásokról Ukrajna elnöke hírszerzési információk alapján már hétfő este figyelmeztetett.  Volodimir Zelenszkij kedden a Facebook-oldalán azt írta, hogy összességében több mint 390 drónnal és 34 különböző típusú – ballisztikus, szárnyas és irányított – rakétával pusztítottak az oroszok.

Összesen 11 régióban keletkeztek károk, a négy halálos áldozat mellett az ukrán elnök már több tucat sérültről írt, ami ismét arra figyelmezteti az országot, hogy a légvédelem további erősítésre szorul.

A civil célpontok közül emeletes épületeket, házakat, szállodát, ipari létesítményt is súlyos találatok értek, a mentés jelenleg is tart Poltava és Zaporizzsja városaiban, az Ukrajna nyugati részén fekvő Ivano-Frankivszki területen. Kedden Herszonból is érkezett jelentés halálos támadásról, de még Kijevben is voltak robbanások. Éjszaka szinte valamennyi régióban légiriadót kellett elrendelni, a támadások kiterjedtségét jól mutatja, hogy közlések szerint saját és szövetséges (NATO) vadászgépeket is riadóztattak a lengyel légtér védelmében.

Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.