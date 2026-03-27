Az érem két oldala

2026-03-27 06:00:00 CET

Ötvenoldalas kiadványban dicséri a sport- és politikai napilap a magyar sport stratégiai ágazattá nyilvánítását. Az előszót Orbán Viktor miniszterelnök írta, ami nem meglepő, hiszen annyira szereti a lapot, hogy naponta tízezer példányt „vásárol”, rajongását a magyar lakosság finanszírozza az adóforintjaiból.

Soha ennyi állami forrás nem érkezett a sportba, soha ilyen mértékű létesítményfejlesztés nem volt korábban. Ez igaz. Az is igaz, hogy soha ennyi visszaélést nem követtek el állami forrásokkal, tehát közpénzzel, mint az elmúlt tizenhat évben. A rekordot a teniszszövetség tartja, amely 11 milliárd forint közpénz felhasználásával nem tudott elszámolni. A fő felelős, Szűcs Lajos volt szövetségi elnök a börtön helyett a parlament költségvetési bizottságában képviseli a kormányt.

Soha ennyi stadion, csarnok nem épült fel és újult meg, mint az elmúlt tizenhat évben. Ahogy soha korábban nem volt példa arra, hogy ennyi stadion, csarnok üzemeltetése ne legyen megnyugtatóan megoldva, a Groupama Arénán kívül az összes többi sportlétesítményt a magyar lakosság befizetéseiből tartják életben, mert a tervezés a megépítésig, a beruházásban résztvevő NER-közeli vállalkozók kifizetéséig terjedt.

A sportági szövetségek vezetésébe a korábbi sportdiplomaták helyére politikusok kerültek. Eltűnt az elegancia, a szakmaiság, bejött az öntömjénezés. A vívószövetség vezetését a hentes végzettségű belügyi helyettes államtitkárra, Csampa Zsoltra bízták, aki nyelvtudás hiányában tolmács segítségével vesz részt a nemzetközi szövetség eseményein, a birkózóknál az olimpiai bajnok Hegedűs Csabát Németh Szilárd váltotta. Az utódról tudjuk, hogy szereti a pacalt, a kedvenc hamburgereit is megismertük, a sportszakmai programját nem hozta nyilvánosságra, valószínűleg nem véletlenül. A parasport új irányítója közös fotókon tolja magát előtérbe a parasportolók kárára. A szakmai munkáról elég annyi, hogy 2014 után fordult elő megint, hogy a téli paralimpián nem volt magyar résztvevő.

A magyar sport köszöni az elmúlt tizenhat évet, de nem kér belőle többet.

