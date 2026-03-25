III/Fidesz

Fidesz;választási kampány;III/III;titkosszolgálati eszközök;

2026-03-25 06:00:00 CET

Az a meglepő, ha lenne abban bármi meglepő, hogy a Fidesz titkosszolgálati eszközökkel próbálja kinyírni az ellenfeleit. A párt a kilencvenes évek végétől már üzemszerűen az egykori kommunista titkosrendőrség, a rettegett III/III egyfajta reinkarnációjaként üzemel. Címszavakban: a Fidesz 1998-as hatalomra jutása érdekében álmerényleteket rendezett egy Magyarországon aktív, maffiazsoldban lévő bérgyilkos, Jozef Rohác. 1999-ben Orbán Viktor a Parlamentben arról hazudozott, hogy a Horn-érában a titkosszolgálat megfigyelte volna a Fidesz vezetőit. A miniszterelnöki kamuzást elmaszatolni volt hivatott fideszes „megfigyelési bizottság” beidézett egy titkosszolgálati koronatanút, ám mint később kiderült ő egy Kövér Lászlóhoz közeli figura utasítására önmerényletet hajtott végre – felgyújtotta saját autóját és belelőtt párat -, hogy hihetőbb legyen a megfigyelési vád. 2008-ra már mertek nagyot álmodni: egy Fidesz-közeli biztonsági cég, az UD Zrt. megpróbált behatolni a magyar nemzetbiztonság számítógépes hálózatába. Ugyanők Orbán Viktor nemzetbiztonsági ex-főtanácsadójának inspirálására a Fidesz érdekében zsaroló anyagokat gyűjtöttek Dávid Ibolyáról, majd zsarolással egy fideszes ügynököt próbálták az akkori – konkurens – MDF élére juttatni.

2010 után a kétharmados Fidesz egyik első dolga volt, hogy a korábban a magyar titkosszolgálathoz beépülni próbáló orosz ügynököket lebuktató titkosszolgálati vezetőt Laborc Sándort és a szakminiszter Szilvásy Györgyöt vád alá helyezzék – paradox mód azért, amit Laborcék lepleztek le. A „kémper„ nyolc éven át titkosítva ment, ami annyit jelentett, hogy a vádlottak nem védekezhettek nyilvánosan a fideszes propaganda hazudozásaira. Az ügyészség minden erőlködése ellenére a bíróság végül bűncselekmény hiányában felmentette a vádlottakat illetve megállapította, hogy Laborc és Szilvásy a kötelességüket teljesítették.

A magyar hírszerzés 2014-től már aktívan kémkedett Brüsszelben az EU ellen, illetve a szolgálatok megfigyelték az EU csalás elleni hatóságának ide küldött munkatársait – akik súlyos veszélyt jelentettek a fideszes lopkodásra – is. A 2018-as választásokra időzítve a Black Cube nevű izraeli magántitkosszolgálati cég magyar civil szervezetek vezetőit hálózta be, majd a velük készült, manipulált hangfelvételek Bayer Zsolt propagandistánál landoltak. 2021-ben derült ki, hogy a titkosszolgálatok a méregdrágán beszerzett izraeli Pegazus kémszoftvereket terroristák, szervezett bűnözők helyett rendre a kormány politikai ellenfelei – civilek, újságírók – ellen vetették be. A 2022-es választásra esett be a »Városháza - ügy« amiben fideszes kötődésű figurák orosz háttérsegítséggel próbálták titkosszolgálati eszközökkel is behálózni Bajnai Gordont, illetve azt sugallani, hogy Karácsony Gergely főpolgármester el akarta adni a városházát. Ez képtelen ökörség volt, később még az ügyészség is kénytelen volt leszögezni, hogy a történet kamu. 2022-re kiderült, hogy miután Orbán és Szijjártó inspirálására leépült a magyar kiberelhárítás, az oroszok évek óta olvasgatják a magyar külügy levelezését. 2024-re az is világossá lett, hogy Szijjártó az oroszokat fedezve hazudott az orosz akcióról a magyaroknak.

Az ukrán kémelhárítás nemrég borított ki egy újabb bilit: a magyar katonai hírszerzés már 2021 óta aktívan kémkedik a megtámadott Ukrajna ellen és a hírigény alapján úgy fest, mintha orosz kíváncsiság lenne az akció mögött. Közben fideszes propagandistákat fotóztak a budapesti Roszatom-székházban, Semjén Zsolt környezetébe beépült egy az orosz titkosszolgálattal nyájaskodó csuhás perverz, továbbá – ez a legújabb – „kormányújságírók” egyenesen a orosz nagykövetségről kapnak instrukciókat, Szijjártó Péter meg felcsapott a Kreml tudósítójának.

Szóval ezek után erős naivitás azon csodálkozni, hogy a Fidesz-versenytárs Magyar Péter barátnője diktafonnal járt randira vagy netes hackerek titkosszolgálati rásegítéssel próbáltak beépülni a Tiszába. Ezek ugyanazok: a pártállami titkosrendőrség anno nem veszett el csak szépen beépült a Fideszbe.