Rózsa, rózsa, rengeteg

Gül Baba türbéje;

2026-03-25 06:00:00 CET

Törökország, a török (oszmán) kultúra nincs olyan messze, mint gondolnánk. A pár éve felújított, ünnepélyesen átadott Gül Baba Kulturális Központ és kiállítóhely a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány jóvoltából hittől és világnézettől függetlenül várja az érdeklődőket a hétfők kivételével az év minden napján, hogy egy kis oszmán kulturális élményt szerezzenek, s a kiállított tárgyakon keresztül betekintést nyerjenek a magyarországi török hódoltság korába és örökségébe.

A lépcsőkön felgyalogoló, majd a kapun belépő hithű muzulmánok első útja Gül Baba türbéjéhez vezet, ahol megemlékezhetnek a hajdan Budán élő, Nagy Szulejmán köréhez tartozó költőről, a rózsák szerelmeséről. (Magyarul a gül rózsát jelent). Neve maradandó emléket hagyott a magyar kultúrkörben: Huszka Jenő operettet írt róla. Halála után Gül Babát a törökül a Barutháne Mahalleszi melletti dombon temették el, sírja fölé 1543–1548 között Jahjapasazáde Mehmed budai beglerbég idején zárt mauzóleum (türbe) került. Aki bővebb információkra kíváncsi Gül Babáról, annak Ágoston Gábor-Sudár Balázs könyvét, a Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek címűt ajánljuk olvasmányként.

Mielőtt belevetnénk magunkat a múzeumtérbe, érdemes egy kicsit elidőznünk a kávézóban, ahol a szokásos italok mellett török kávét és teát kóstolhatunk. A legendás török kávé elkészítési módja nem olyan régen, körülbelül ötszáz évvel ezelőtt született meg. Isztambul első kávéháza 1554-ben tárta ki kapuit a kávé és a társasági élet iránt fogékony közönség előtt, s lett hamar az egyik leglátogatottabb, legközkedveltebb vendéglátóipari egység. Nem véletlen, hogy 2013-ban az UNESCO a török kávékultúrát a Szellemi Kulturális Világörökség részéve nyilvánította.

„Hosszas ebéd a török szultáné,/Hátra van még a fekete kávé;” – írja Arany János Török Bálint című művében, akinek alakja Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében tűnik fel, s akit nem máshova, mint a rá pár száz évvel később József Attila Karóval jöttél… című, 1937-es versében szereplő, Isztambulban (Konstantinápolyban) található Hét toronyba (Bán Mór: Yedikule – A Héttorony ostroma) zártak be. A fekete tea a törökök kedvelt itala, a kedvesség jele, hogy ezzel kínál minket a török vendéglátónk. Ebből a főzetnyi török kedvességből kortyolhatunk a kávézóban tehát.