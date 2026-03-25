Firkák földön, falon

Ha valami nyomaszt, beszéld ki magadból. Ha ily módon nem megy a feszültségektől való megszabadulás, hát csináld másképp. Ha rajzolni tudsz, akkor rajzolj.
graffiti;képgaléria;karikatúrák;
2026-03-25 06:00:00 CET
Amint arról lapunk korábban beszámolt: a Dunaferr utódcégeinek leépítései után egyik napról a másikra több ezer ember tűnt el a dunaújvárosi vasmű hatalmas ipari területéről, ám a kihalt csarnokok és üres utak között új élet jelent meg: sovány, sokszor beteg kóbor macskák százai kutatnak élelem után. A „vasmacskák” generációk óta élnek a gyár környékén, de az emberek eltűnése után olyan területeken is felbukkantak, ahol korábban ritkán lehetett látni őket. Önkéntes dolgozók és állatvédők most azon dolgoznak, hogy etetéssel, ivartalanítással és orvosi ellátással megfékezzék a kolóniák növekedését és jobb életet biztosítsanak az itt élő állatoknak.