Egy kis számháború

2026-03-26 06:00:00 CET

A kormánypárti megmondóemberek már „tudják”, hogy április 12-én a Fidesz magabiztos győzelmére lehet számítani. A független vagy ellenzéki véleményformálók közül Kukorelli István, Kéri László és még jónéhányan, köztük még a Magyar Pétert miniszterelnökségre alkalmatlannak tartó Nagy Attila Tibor is, már a Tiszta Párt győzelmét jósolják.

Ilyesmire a magam részéről továbbra sem vállalkozom, de kíváncsiságból, illetve nem bízván a pártokhoz köthető véleményekben, a minap mégis bátorkodtam megrendezni egy kis számháborút a két pártvezér utolsó választás előtti oszágjárásáról. Ebben érdekes és mindenek előtt meghökkentően alacsony számok mérkőztek egymással...

A március 20-án megtartott kampánygyűlések résztvevőinek számát a You Tube csatornák képei alapján hasonlítottam össze a lehető legnagyobb pontossággal. Aki kételkedik méricskélésem eredményében, számoljon utána. Mivel a megfigyelt „tömegek” sötétben kavarogtak, ez a módszer sem teljesen pontos, ezért nagyjából tíz százalékos tévedési lehetőséget vállalok. Ami kevesebb, mint amennyivel a közvéleménykutatási eredmények térnek el egymástól...

Orbán Viktor ezen az estén Szentendre egyik utcáján szólt a helyiekhez, ahol körülbelül 40-en fértek el egymás mellett és körülbelül 15 sort számoltam meg a színpad előtt. Ez tehát durván 600 fős közönséget jelentett. Hogy ez ijesztően alacsony szám a város 28 ezres lakosságához képest? Attól függ. Majdnem ugyanebben a koraesti órában Magyar Péter zalaszentgróti beszédére mindössze körülbelül 350 Tisza rajongó volt kíváncsi.

Egy valamirevaló kormánypárti megmondóember a két szám alapján a sokadik Fidesz győzelemről beszélne. Egy alaposabb megfigyelő azonban nem feledkezhet meg arról, hogy Zalaszentgrót lakossága csupán egynegyede Szentendre lakosságának. És arról sem, hogy a miniszterelnök idejéből és energiájából országjárásának ezen a napján is csak egy városra futotta, míg a tiszás zarándok ezen a pénteki napon is négy településen beszélt. Zalaszentgrót után Ajkára ment, ahol a tömeg belátható részén hozzávetőleg 1500 érdeklődőt tudtam összeszámolni. Ajka lakossága 26 ezer fő.

Akkor most ki volt eredményesebb március 20-án országjárásilag? Döntse el az olvasó!

És ha eldöntötte, még mindig ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket. Annak a pártnak, amelyik április 12-én győzni akar, nem közvélemény-kutatásokat, és nem is országjárásokat kell nyernie, hanem választásokat. Hogy akkor mire volt jó ez a mini számháború? Csakis annak illusztrálására, hogy akárki lesz a győztes a választásokon, ez a Magyarország már ma sem ugyanaz, ami az előző évtizedekben volt.

A szerző újságíró.

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.