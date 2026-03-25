Drón repült be Oroszországból az észt légtérbe, eltalált egy erőművet

2026-03-25 14:18:00 CET

Eközben a lett hatóságok szerint két másik drón Lettország légterébe hatolt be, az egyik Oroszországból, a másik Belaruszból jött.

Szerdán kora reggel egy drón repült be Oroszországból Észtország légterébe, és egy helyi erőmű kéményébe csapódott – közölte a balti ország belbiztonsági szolgálata az ERR állami médiával.

Az észt hatóságok szerint sérültekről vagy az erőműben keletkezett károkról nem érkezett jelentés. Eközben a lett hatóságok közlése alapján két másik drón Lettország légterébe hatolt be, az egyik Oroszországból, a másik Fehéroroszországból – írja a Reuters hírügynökség.

A drónok eredetéről egyelőre nincsenek pontos információk. A légtérsértések nagyjából egy időben történtek azzal, hogy szerdán, egy ukrán dróntámadás nyomán tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben. Ez a legnagyobb építés alatt álló orosz kikötő a Balti-tengeren, és mintegy 25 kilométerre található az észt határtól.