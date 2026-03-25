Orbán Viktor: Fokozatosan leállítjuk a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállításokat

2026-03-25 10:34:00 CET

Az így nálunk maradó földgázmennyiséget itthon betároljuk – közölte a miniszterelnök.

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarországról nem kap gázt – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerda délelőtt a Facebook-oldalán.

A kormányfő egy videót is közzétett, melyben elmondta, fontos előterjesztést tesz a hamarosan kezdődő kormányülésen. A Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja – emlékeztetett. Az ukrán zsarolással szemben – folytatta – eddig sikeresen védekezünk, „a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában, de tovább kell lépnünk”.

Orbán Viktor ezután közölte, hogy az olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség.

– Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk

– fogalmazott. A miniszterelnök leszögezte, mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell, ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük fel.

Azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még februárban jelentette be, hogy Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag kiszállítását, és ez nem is folytatódik, amíg az ukránok nem küldik újra a kőolajat a Barátságon.