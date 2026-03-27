Megnyílt a Fidesz-mosoda

választási kampány;

2026-03-27 06:00:00 CET

A mai modern politikai manipuláció már nem ócska hazugságok sulykolásából áll. A 2026-os kampányidőszak és az ezt megelőző körülbelül fél év nem a tartalomról szól, hanem a befogadó agykapacitásának módszeres kivégzéséről.

Kutatásaim során, amelyeket azért végeztem, hogy legyen releváns tényállítása a káoszos eszmefuttatásomnak, rábukkantam egy fogalomra Papp Martin egyik tanulmányában, amely erősen kötődik a témához. A kognitív terhelés módszerének lényege pofonegyszerű. Ne hagyjuk, hogy a választónak esélye legyen gondolkozni, inkább ültessük fel egy érzelmi és logikai hullámvasútra, amelynek a végén azt is elhiszi, hogy a gravitáció nem is létezik, csak Brüsszelben találták ki, őellene. A manipuláció legmagasabb foka, amikor a kormányzat úgy mossa kezeit, hogy közben a nép Jézus nevét zengi.

Egy profi manipulátor sosem a lényeggel kezd, hanem bedob valami kedveset vagy nosztalgikusat a választópolgárok számára, emellett addig beszél, amíg bírja szusszal, így annyi információt zúdít a hallgatóságra, hogy teljesen telítődnek vele. Mire eljutnánk a lényegig vagy a kényelmetlen kérdésekig, a kognitív terhelés hatására a befogadó egyszerűen feladja a logikai elemzést.

Azonban a manipuláció nem lenne teljes egy szebb jövő ígérete nélkül. Ez a csodás végkövetkeztetés szolgál arra, hogy a kognitív zavart feloldja egyfajta mesterséges megkönnyebbülésben. Ebben a politikai gépezetben 2026-ra nem az a cél, hogy észérvekkel vagy tényekkel meggyőzzenek, hanem, hogy elfáradj, mert egy fáradt ember nem kérdez, nem elemez. Ezt a katyvaszt mára a mesterséges intelligencia segítségével is generálják. Olyan, mint egyfajta köd, amely leszállt a magyar emberek elméjére. Eltompítja őket, nem látják a tényeket, és végképp nem látnak túl rajta.

A mesterséges intelligencia legnagyobb sikere Magyarországon nem a technológiai fejlődés, hanem az emberek megfélemlítése. Egy olyan valóságot teremtettek, ahol az emberek rettegésben élik mindennapjaikat, mert félnek attól, hogy bekövetkezik az az esemény, amit az AI videók vagy képek prezentálnak. Azt kell mondjam, hogy ez elég szomorú, hiszen a mesterséges intelligenciát lehetne valami jóra is használni, ami hozzásegíti az országot a gazdasági, társadalmi, egészségügyi, szociális - és sorolhatnám még, mert van bőven - fejlődéshez. De hinni a templomban kell, ugyebár.

Azt nem lehet konkrétan kijelenteni, hogy az AI-videók károsabbak, mint az autentikusak, viszont a mennyiség igenis számít.

Hiszen ha a tömeges előállítás és a különböző platformokon való megjelenés miatt mindenhol ezzel a kreált valósággal találkozik az ember, akkor ez képes elhitetni vele, hogy igaz, amit lát.

A kormánypárti médiacsoportok annyi lejárató és dehumanizáló AI-videót és hirdetést osztottak meg Magyar Péterről, hogy már azt is el tudom képzelni: a jövőben olyan videókat fogunk látni, amelyeken Péter be akar költözni Zelenszkijhez, és mindennap levágja a lábkörmét, közben fonja Ursula haját, és azzal fenyeget, hogy elveszi a 13. havi nyugdíjat. Ebből a szimfóniából az utolsó igaz is, mármint az AI videók és a kormánypárt szerint. De még ebben a helyzetben is tökéletesen mosdatják magukat, hiszen biztosan nem lehet kijelenteni, hogy ezek a hirdetések és AI videók közvetlenül a Fideszhez kötődnek. Szerencsénkre vannak oknyomozó újságírók, akik a nagymosás ellenére látják a megbúvó koszt, és be is mutatják.

A milliárdos támogatásokból fenntartott, a kormány propagandagyárához erősen köthető Nemzetei Ellenállás Mozgalom készíti, hirdeti és osztja meg a nyilvánossággal a Magyar Péterről szóló deepfake-eket. Ezt a mozgalmat Apáti Bence egyszemélyes cégeként alapították 3 millió forint törzstőkével, majd egy év alatt hirtelen annyi pénzük lett, hogy 643 milliót tudtak költeni ezeknek a videóknak csupán a reklámozására. Így lett ez Európa legdrágább politikai hirdetési kampánya, és már több százmilliószor lejátszották a videókat.

Meglehet, Apáti Bence rakott egy jó mixet, vagy lekaparta kaparós sorsjegyen ezt az összeget. Mert ha lehet hinni annak, amit Apáti mond, akkor ezt nem közpénzből finanszírozták. Sőt, azt állítja, hogy olyan emberek dobták össze ezt a pénzt, akiknek fontos a nemzeti ügy. Azon pedig ne is akadjunk fenn, hogy nem akart a mozgalom finanszírozásáról nyilatkozni a hvg.hu-nak. Aztán ezt a céget megvette a Megafon, amely szintén a propagandagépezet része, és ennek az egésznek Magyar Péter került a célkeresztjébe.

Az egyik ilyen AI-videó az állítólagosan kiszivárgott Tisza-adóról szól, jelesül, hogy 33 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót. Ezt vizuálisan úgy valósították meg, hogy Magyar Péter megjelenik egy 33 éves férfi szülinapján, a gyertyák mögé teszi a százalékot (elképesztően kreatív), majd kétrét hajolva tömi magába a tortát, és a jussát követeli. Ez nem poén, hanem karaktergyilkoló propagandaeszköz. A videó azt sugallja, hogy miközben a politikus 33 százalékos adóval sanyargatná a népet, még a választók saját „jussát” és javait is felfalja és elveszi. A mesterséges intelligencia segítségével létrehozott torz arckifejezés és a falánk evés célja a politikus intellektuális és morális leépítése, a szereplő méltóságát igyekeznek megsemmisíteni.

A jelenet annyira szürreális, hogy pont a képtelensége miatt ég bele az emberek retinájába. Egy másik AI által generált kampányvideó, kétségkívül meglepő módon, már a háborús tematikát jeleníti meg. Egy szerelmespár beszélget, a férfi aggódik, mert nem akar háborúba menni, a párja pedig nyugtatja. Ekkor rájuk rúgják az ajtót, egy katona elviszi a férfit, Magyar Péter pedig rád mutat, és azt mondja, hogy te leszel a következő. A végén pedig kiírják, hogy ha ezt nem akarod, akkor szavazz a Fideszre.

Ez a videó a zsigeri félelemkeltés olyan szintjét képviseli, amely a kollektív trauma aktiválására épít, például az elhurcolással. Magyar Péter itt egy hadúr, aki közvetlenül a nézőre mutatva jelöli ki a következő áldozatot. Így a videó a pszichológiai terror eszköze lesz, ahol a választót nem polgárként, hanem potenciális célpontként kezelik. Rengeteg ehhez hasonlóan szánalmas lejárató videó született már, de ebben a kettőben szinte minden benne van, amit a Fidesz a kampányaiban képvisel.

Azonban az ipari mosógép elromlott. Rengetegen hisznek még a Fidesznek, de egyre többen nem. Mi történhetett? Talán az, hogy hiába próbálják a médiában elfedni a valódi problémát, az embereknek van szemük, és látják az ország állapotát? Megtapasztalják az összeomlani készülő egészségügyi ellátást, hiába fizetik a tébét? Látják az elhagyatottnak tűnő kórházakat? Látják a kátyúkat, amik az autójuk vesztét okozzák? Talán nem érnek oda sehova időben, mert a MÁV-nak szinte kérvényt kell benyújtani, hogy küldjenek egy százéves vonatot? És még sorolhatnám bőven.

Talán az is lehet, hogy ez a sok túlkapás és szürreális deepfake éppen az ellenkező hatást éri el. A túlkapások nem az erő, hanem a bizonytalanság jelei.

Az egyre szürreálisabb kampányvideók nyilvánvalóvá teszik, hogy a hatalom eszköztára kimerült, és már csak a mediális térben képes fenntartani a kontrollt. Félnek. Pánikolnak. Hibáznak. De mitől félnek?

A kormányinfókban csak azt hallhatjuk, hogy minden jó, és mindent kézben tartanak, ha meg nem, akkor majd később igen.

Egyre több szennyes kerül ki, és bizony büdös. Egyre többen érzik. Nem segít már semmilyen mosószer, fertőtlenítő vagy „mosdatás”. Mert felszáll majd a köd, mint A Gyűrűk Urában, mikor Gandalf elvette a ködöt Théoden király elméjéről. A gonosz Saruman hatalmának vége lesz, megvilágosodunk, bedobjuk az Egy Gyűrűt a Végzet Hegyébe, és a Megye békében élhet.

A szerző egyetemi hallgató. Készült az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékének Kreatív esszéírás műhelyében, vezetője Hetényi Zsuzsa.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.