Földesi István: A nagy játszma (2/2)

2026-03-29 22:30:00 CEST

A pekingi Csungnanhaj komplexum mélyén, ahol a falak többet látnak, mint amennyit valaha elárulnak, egy ablaktalan tárgyalóban Csen Ji-hszin, az Állambiztonsági Minisztérium vezetője várta a kihallgatást. Őt mindig berendelték – és mindig ő várt. A protokoll szerint a főtitkár-elnök hívatta, és amikor a párt első embere hív, az ember vár. Akár egy órát, akár egy napot, akár egy életet. A szoba levegője nehéz volt a csendtől. Az asztalon nem álltak dísztárgyak. Csak két pohár víz, egy dosszié, és a telefon, amely soha nem csengett – csak ha a legfelsőbb vezetés akarta.

Csen szeme élesen csillogott. Fiatal korában még hitt abban, hogy a világ jobbá tehető. Már nem hitt. Tudta, hogy a világ csak változik – és a kérdés az, ki változtatja. Most, e történelmi pillanatban úgy tűnt, Kína kerül abba a helyzetbe, hogy változtathat. Az ajtó hangtalanul nyílt. A főtitkár belépett, mögötte két testőr, akik azonnal elfoglalták helyüket a szoba két sarkában.

– Csen elvtárs – mondta a főtitkár. Hangja olyan volt, mint a távoli mennydörgés: halk, de súlyos. – Köszönöm, hogy eljött.

Csen felállt, meghajolt, de nem túl mélyen. A rangja megengedte, hogy egyenesen a szemébe nézzen a legfelsőbb vezetőnek.

A két férfi az asztal két oldalán ült le. Közöttük a dosszié, amit Csen saját kezűleg állított össze az elmúlt három napban, mióta a washingtoni rezidentúráról megérkezett az első, majd a második jelentés.

– Olvastam az összefoglalót – kezdte a főtitkár. – Most a részleteket akarom hallani. Különös tekintettel Kijevre és Teheránra.

Csen bólintott. Tudta, hogy a részletek jelentik az igazságot – és a hazugságot is, ha rosszul mondják el.

– Elnök elvtárs – kezdte nyugodtan. – A helyzet gyorsabban változik, mint gondoltuk. Ukrajnában a frontok befagytak, de a háttérben forrnak a dolgok. A Nyugat fárad. Zelenszkij mozgástere szűkül – retorikája éles, de egyre kevesebb eszköz áll mögötte. A mi pozíciónk Kijevben továbbra is erős gazdaságilag, de politikailag óvatosnak kell lennünk. Túlságosan oroszbarátnak látszani a fejlődő világ szemében, veszélyes lenne.

– Iránban más a helyzet. Az oroszoktól kaptunk műholdas felderítési adatokat. Izrael és Amerika támadni fog. Nem akarják és nem is tudnák elfoglalni az országot, de változást ki tudnak kényszeríteni. Az irániak nukleáris programja fegyverkezési versennyé válhat, ha nem kapnak biztonsági garanciákat. Ők tőlünk várják ezeket a garanciákat – de mi nem adhatjuk meg azt, ami a Közel-Keletet lángba boríthatja.

A főtitkár arcizma sem rándult.

– Lehetőségeink?

– Három út van. Várhatunk – hagyjuk, hogy az amerikaiak felemésszék magukat Ukrajnában, és hagyjuk, hogy Izrael és Irán egymást gyengítse. De ez a stratégia passzív, és elveszíthetjük a pillanatot. A második: diszkréten segíthetünk abban, hogy a Witkoff-vonal kerüljön előtérbe Washingtonban. Ők üzletemberek, velük lehet tárgyalni. Ha ők nyernek, Ukrajna katonai támogatása drasztikusan csökkenhet, ami Európát arra kényszeríti, hogy hozzánk forduljon békeközvetítésért. A harmadik: építhetjük a saját kapcsolatainkat Európával, függetlenül attól, mi lesz Washingtonban – miközben Teheránnal olyan megállapodáson dolgozunk, amely garantálja a stabilitást, de nem ad nekik szabad kezet.

– Európa?

– A franciák és a németek már keresik a kapcsolatot. Macron emberei puhatolóznak – ők stratégiai autonómiát akarnak, és ehhez kell egy ellensúly. A németek is megjelentek, de ők óvatosabbak, a gazdasági érdekeik Kelet felé húzzák őket. A lengyelek és a baltiak amerikai biztonsági garanciákért könyörögnek, de ha Amerika elfordul, hozzánk fognak jönni, mint a kazahok, mert ők is félnek Oroszországtól. Irán esetében a kínai befolyás a kulcs. Az olcsó kőolaj- és a fegyvervásárlások terén mi vagyunk az egyetlen életképes partnerük. De ha a nukleáris kérdés robban, az egész térség lángba borulhat – és a Selyemút is veszélybe kerül.

– No és a britek?

Csen arcán futó mosoly jelent meg, olyan gyors, hogy szinte észre sem lehetett venni.

– A britek éppen most fedezik fel, hogy a „különleges kapcsolat” nem olyan különleges. Az MI6 pontosan látja a helyzetet. Jelentésükben azt írják: készülni kell minden forgatókönyvre, mert Amerika kiszámíthatatlan, Európa megosztott, Kína pedig a lehetőségre vár.

A főtitkár előrehajolt.

– És mit gondol, ön? Vannak elveik a briteknek?

Csen egy pillanatig hallgatott. Aztán lassan, gondosan megválogatva a szavait, így felelt:

– A briteknek, elnök elvtárs, csak egy elvük van: a túlélés. És ebben nagyon jók. Túlélték a birodalom összeomlását, a világháborúkat, a hidegháborút. Most is túl fognak élni, akár elesik Ukrajna, akár megerősödik Irán. A kérdés csak az, hogy kivel? A gyengülő Washingtonnal, a megosztott Európával, vagy a felemelkedő Pekinggel?

A főtitkár felállt. Odament a szoba egyetlen díszéhez – egy egyszerű kalligráfiához a falon, ami a „türelem” írásjegyét ábrázolta.

– Négyezer éve vagyunk itt, Csen elvtárs – mondta anélkül, hogy megfordult volna. – Láttuk a dinasztiák bukását, a külföldi megszállást, a polgárháborúkat. És most itt vagyunk. A Nyugat – az a civilizáció, amely ötszáz éven át uralta a világot – most szembesül azzal, amivel előbb-utóbb minden birodalom, a hanyatlással. Ukrajna a sírjukat ássa, Irán a tüzet szítja alattuk.

Csen ekkor óvatosan közbeszólt:

– Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmet az amerikai invázió egy gyenge pontjára, amely stratégiai lehetőséget kínálhat számunkra.

A főtitkár megfordult, arca kíváncsi volt.

– Beszéljen.

– Az Öböl-államokból származó olaj- és gázexport kulcsfontosságú. Ha az ellátásban zavar keletkezne, ha az energiaárak az egekbe szöknek, ha a pénzügyi piacok pánikszerűen reagálnak – az alapjaiban kérdőjelezné meg az amerikai akció értelmét. A tőzsdék összeomlása, az infláció, a gazdasági bizonytalanság olyan belső nyomást gyakorolhat Washingtonra, amire nincs felkészülve. És ebben a zűrzavarban – tette hozzá halkabban – számunkra és az oroszok számára is nagy lehetőségek nyílhatnak meg.

A főtitkár hosszan nézte. Aztán bólintott.

– Kérem, készítsen nekem egy gyors elemzést arról, milyen forgatókönyvek mentén alakulhat az energiapiac és a pénzügyi rendszer, ha az Öböl térségében eszkalálódik a helyzet. És arra alapozva – a lehető leghamarabb – egy részletes tervet: miként tudnánk ezt a lehetőséget saját érdekeink szolgálatába állítani anélkül, hogy mi magunk kerülnénk a nemzetközi közvélemény kereszttüzébe.

– Értettem, elnök elvtárs. Negyvennyolc órán belül az asztalán lesz.

A főtitkár ismét a kalligráfia felé fordult.

– Mi nem akarunk senkit legyőzni. Mi csak azt akarjuk, hogy a világ békésen, együttműködve, egymást tisztelve éljen. Aztán, ha ez az út valóban vonzóbb, ha a világ tényleg minket választ, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik beszélni tudunk Moszkvával, Kijevvel és Teheránnal is – akkor, Csen elvtárs, a mi vezetésünkkel valóban jobb világot építhetünk. Egy olyan világot, ahol Ukrajna nem ütközőzóna, Irán pedig nem számkivetett. De ehhez az kell, hogy ők is akarják. És hogy elég bölcsek legyünk ahhoz, hogy ne a mi akaratunkat erőltessük rájuk.

Felállt. Az ajtó hangtalanul becsukódott mögötte és a két testőr mögött.

Csen még egy kicsit ült a szobában, nézte a két pohár vizet. Azon gondolkodott, vajon a történelem valóban Kínának kedvez-e Ukrajna romjain és Irán olajmezőin, vagy csak újabb csapdát állít azoknak, akik azt hiszik, hogy a hatalmuk örökké tarthat. Aztán ő is felállt, összecsukta a dossziét, és kilépett a folyosóra. Értette a főtitkár ki nem mondott gondolatait. A feladat világos volt: elemezni az energiapiacok sebezhetőségét, felmérni a pénzügyi rendszer reakcióit, és megtalálni a módját, hogy Kína – csendben, türelmesen, láthatatlanul – építse az új világrend alapjait.

***

Az Ovális Iroda vastag szőnyegén minden lépés tompán, szinte némán koppant. A golyóálló ablakokon túl a szürke washingtoni eső szakadatlanul verte az üveget. Az elnök háttal állt a szobának, nézte a vihart. Mögötte, a kanapékon és a mahagóniasztal körül a legszűkebb kabinet: az alelnök, Rubio külügyminiszter, Hegseth hadügyminiszter, Caine vezérkari főnök, Ratcliffe, a CIA igazgatója. A sarokban, távolabb, árnyékban ült a Szürke ember.

Az elnök megfordult. Arca fáradt volt, de a szeme éles.

– Ratcliffe? Úgy tudom, van valami, amit mindenkinek tudnia kell.

A CIA igazgatója bólintott, majd a sarok felé nézett. A Szürke ember felállt, a fénykörbe lépett. Hangja halk volt, súlytalan, mint aki megszokta, hogy szavai nélküle is utat találnak.

– A Mágnes művelet. Az elmúlt hetekben, elnöki utasításra, a saját csatornáinkon dolgoztunk. Szelektíven kiszivárogtattunk belső jelentéseket – ellenfeleinknek és szövetségeseinknek egyaránt. Figyeltük a reakciókat. Azt hitték, óriási hírszerzési fogásuk van. Pedig mi adtuk oda nekik.

A teremben megdermedt a levegő.

Rubio és Hegseth egymásra néztek. Egy pillanat alatt értették meg: míg ők a saját minisztériumaikban dolgoztak, addig a CIA a hátuk mögött felépített egy teljes párhuzamos struktúrát. A düh, a kihagyottság érzése, a sértettség egyetlen másodperc alatt átfutott rajtuk.

Az alelnök ujjai megfeszültek a kanapé karfáján. Őt is kihagyták. Ezt nem értette. Neki, aki egy lépésre van a csúcstól, tudnia kellett volna. De aztán eszébe ötlött: három év múlva, vagy talán hamarabb. Ha most nem rezdül, ha most támogatja, amit támogatni kell – akkor később ő lehet az, aki ilyen dossziékat nyittat ki. Az elnöki ambíció felülírta a sértettséget. Arca rezzenéstelen maradt.

Rubio nyelvén már ott volt a kérdés, de lenyelte. Hegseth csak bólintott, mintha ez is a forgatókönyv része lett volna. A játék új szabályait éppen most írták – és ők hárman, akiket kihagytak, most döntötték el, hogy inkább bent maradnak, és később rendezik a számlát.

Ratcliffe előrehajolt, és összefoglalta a helyzetet.

– Moszkvában diadalmámor. Azt hiszik, hogy Witkoffék titkos csatornát nyitottak feléjük. Peking sarokban van: ha lemondják a látogatást, gyengének tűnnek; ha nem, akkor Pekingben fogadják azt, aki a világ másik felén hadműveletet vezényel. Nincs jó lépésük. Izrael is megkapta a dokumentumokat. Netanjahu tudja, hogy önnél jobb partnert nem kap. Azt is, hogy egyedül nem boldogul. Szüksége van ránk.

Az elnök bólintott.

– Hegseth?

A hadügyminiszter felállt.

– A légierő harci gépeinek negyvenhét százaléka az Öböl térségében vagy úton van. A haditengerészeti egységeink egyharmada – két anyahajó-csoportosítás – már elfoglalta a kijelölt pozíciókat. A célpontok listája frissítve, a koordináták betáplálva. A különleges erők a startvonalon. Teljes harckészültség.

– Caine?

– Katonailag a művelet végrehajtható, elnök úr. A kockázatok kezelhetők. De van egy másik kockázat. Az Öböl-országok védelme. Ha Irán lezárja a Hormuzi-szorost, ha rakétáik elérik a szaúdi olajmezőket, ha a Hezbollah totális háborút robbant ki – nekünk ott kell lennünk. Nagyobb védelmet kell biztosítanunk a szövetségeseinknek, mint eddig bármikor.

Rubio bólintott.

– Ha ők kiesnek a nemzetközi energiaellátásból – mondta lassan, súlyosan –, az nemcsak az európaiakat és a kínaiakat érinti. A mi gazdasági pozíciónk is összeomolhat. Az olajár, a pénzügyi piacok, a befektetői bizalom.

Az elnök Caine-re nézett.

– Ami ezután jön, az iráni válasz, a térségi destabilizáció, az már az önök asztala – mondta a tábornok.

Az elnök bólintott, majd Rubióra nézett.

– Marco? Te csendben voltál.

Rubio előrehajolt.

– Azt kérdezem, elnök úr: mi a cél? Mikor mondhatjuk, hogy elértük, amit akartunk?

Az elnök Caine-re nézett. A tábornok felemelte a fejét.

– Az ellenfél válaszképtelenné tétele. A katonai szaknyelv „lefejezésnek” nevezi. A vezetési struktúra, a döntéshozói képesség, a parancsnoki lánc megsemmisítése.

Az elnök végignézett a kabinetjén. Aztán egyszerűen kimondta:

– És utána ők választhatják meg, milyen uralom, milyen törvény szabja kereteit a hétköznapjaiknak.

A mondat súlya – ridegsége és kegyetlen világossága – beléjük fojtotta a szót. Ez volt az a pillanat, amikor az elnök, akit eddig politikusnak, alkudozónak, taktikusnak ismertek, most valami mást mutatott. Valami végsőt.

Rubio törte meg a csendet. Hangja sima volt, majdnem üzletszerű.

– Ha jól értem, akkor most van egy megosztott Európánk, egy elbizakodott Moszkvánk, egy sarokba szorított Pekingünk, és egy szövetségesünk, aki tudja, hogy nélkülünk nem megy.

– Pontosan – mondta Ratcliffe.

– Kiváló. Akkor a külügy lesz a „jó zsaru”. Mi tartjuk a frontot Európával. Biztosítom Berlint és Párizst, hogy a Witkoff-féle csatorna marginális – időt nyerünk, és amíg rettegnek, rákényszerítjük őket, hogy fizessenek.

Az alelnök elmosolyodott, de a szemében valami mást is lehetett látni: a számítást, a tervezést, a várakozást.

– Maguk – nézett Ratcliffe felé – engedjék szabadjára Witkoffékat. Hagyják, hogy Putyin azt higgye, van titkos csatornája. Kína majd tajtékzik, ha rájön, hogy a szövetségesük a hátuk mögött egyezkedik. A látens megosztottságukat fordítjuk ellenük. Támogatom. Teljes mértékben.

Az elnök végignézett a kabinetjén.

– Hadügyminiszter úr. Amikor Izrael megindítja a támadást, a haditengerészet és a légierő megkezdi a Trident hadműveletet. Az összes jóváhagyott célpontot semlegesíteni kell. A Forradalmi Gárda parancsnoki struktúráját, a kommunikációs központokat, a nukleáris létesítmények védelmi rendszereit.

– Értettem, elnök úr.

Halk kopogás. A titkárnő lépett be, ezüst tálcán egy összehajtott papírlapot hozott. Az elnök kezébe vette, kibontotta. Három szó, kézírással: „Az ég kapui.”

Az elnök felnézett.

– Uraim, az izraeliek megkezdték. Hegseth, érvénybe lép a hadműveleti parancs.

A hadügyminiszter felállt, katonásan bólintott.

– Igenis, elnök úr.

Az elnök a három dossziéra nézett. Az ukránra, ahol vér folyt. Az iránira, ahol tűz lobogott. A kínaira, ahol a jég uralkodott. Előtte a világ. Mögötte a történelem. És ő középen. Kint tovább szakadt az eső. De az ablakon túl már nem a vihart nézte.

A szobára rátelepedett a kimerítő, hideg valóság. A XX. század értékei lassan elhalványultak – valami új, kegyetlenebb dolog vette át a helyüket.

(Az írás első része előző számunkban jelent meg)