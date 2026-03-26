Mindegy, mit gondol az Európai Bíróság a magyarországi parlamenti választásról

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-26 11:18:00 CET

A Magyar Hírlap azt kérdezi, hogy tervezik-e a védett ár miatt nehéz helyzetbe került vidéki kis benzinkutakat megsegíti a kormány.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy a segítséget azzal biztosítják, hogy a biztonsági kőolaj- vagy kőolajkészlet felszabadításáról döntöttek. Ennek köszönhetően ma a kis benzinkutak is hozzájuthatnak üzemanyaghoz. Hozzátette: ezt olyan áron tehetik meg, amely a kiskereskedelmi árrés fenntartása mellett a működőképességet is biztosítja.

Az Európai Unió orosz kőolajjal kapcsolatos betiltásának elhalasztásával kapcsolatban elmondta, e tekintetben az Európai Unió nem túl hiteles szereplő, mivel korábban több olyan döntést hoztak, amellyel be akarták tiltani az orosz kőolajat és földgázt. Értékelése szerint valószínűleg az a politikai megfontolás áll mögötte, hogy most, amikor az energiahordozókból hiány van a világban, Brüsszel sem akar olyan döntést hozni, amely a tagállamok kormányainak többségének ellenvéleményével találkozna, ezért inkább néhány hetet vagy hónapot várnának.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az EU szándékában nincs változás. Állítása szerint az a megközelítés, hogy ne ideológiai alapon szerezzünk be kőolajat és földgázt, távol áll az EU-tól.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Bíróság kétségbe fogja-e vonni a magyar választások eredményét. Gulyás Gergely szerint ennek nincs jelentősége. Hangsúlyozta, a magyar választások professzionális lebonyolítását soha senki nem vonta kétségbe. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy a jövőben sem fogják, ugyanakkor Magyarországon a választásokon mindenki részt vehet, és a választójogát mindenki szabadon gyakorolhatja. Kiemelte: a választási kampányban mindenkihez minden információ eljuttatható, a szavazatok összesítése pedig valamennyi párt képviselőinek jelenlétében történik, gyorsan és professzionálisan, ami vitán felül áll, így ennek nagy jelentősége van.

Hangsúlyozta: az Európai Bizottságnak semmilyen hatásköre nincs ebben az ügyben, és az Európai Bíróságnak sincs hatásköre.