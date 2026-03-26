Megjelent az Orbán-kormány rendeletcsomagja az Ukrajnába irányuló földgázszállítás leállításáról

Orbán-kormány;Ukrajna;kormányrendelet;Magyar Közlöny;földgázszállítás;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-26 09:07:00 CET

A fokozatos leállítás azt jelenti, hogy a legkorábban a nyár közepén érhet véget a szállítás. Az Orbán-kormány a betárolási kötelezettséget szétdobja több piaci szereplő között, ennek jogi kikényszerítését a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel biztosítják.

Orbán Viktor szerda délelőtt bejelentette, késő estére pedig már a Magyar Közlönyben meg is jelent a rendeletcsomag arról, hogy a kormány fokozatosan leállítja a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat, és az így nálunk maradó mennyiséget itthon betárolja.

A bejelentést követően megjelent rendeletek indokolása szerint az intézkedések közvetlen válaszként szolgálnak a magyar energiaellátást érintő ukrán lépésekre, különösen az olajszállítások akadályozására és a Török Áramlat infrastruktúráját érintő támadásokra. Azonban mint kiderült, nem hagyományos értelemben vett tiltásól van szó.

A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállításirendszer-üzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben, vagyis júliustól szeptemberig. Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, anélkül a fizikai szállítás jogilag és technikailag is ellehetetlenül – írja a Portfolio.

A fokozatos leállítás tehát azt jelenti, hogy a földgázszállítás legkorábban a nyár közepén érhet véget.

A lap szerint a csomag másik központi eleme, hogy a kormány előírja 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolását. Ez jelentős mennyiségnek számít: a magyar éves földgázfogyasztás 8–9 milliárd köbméter körül alakul, így az előírt többlet nagyjából ennek tizedét teszi ki.

Az Orbán-kormány a betárolási kötelezettséget szétdobja több piaci szereplő között: az egyetemes szolgáltatóra, vagyis az MVM-re 400 millió köbméter, a szállításirendszer-üzemeltetőre (FGSZ) 200 millió köbméter, míg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) 100 millió köbméter jut. Ezen felül a versenypiaci kereskedőkre is kötelező tárolást ír elő, összesen 100 millió köbmétert. A jogszabálycsomag szerint a kötelezettségek jogi kikényszerítését a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel biztosítják.