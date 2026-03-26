Korrupciós ügy miatt szálltak ki a nyomozó ügyészek a békásmegyeri piacra

2026-03-26 13:50:00 CET

A takarítási szerződéseket kérték el, amelyeket megkaptak az önkormányzat munkatársaitól.

Nemrégiben a Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai jelentek meg Budapest III. kerületében, a békásmegyeri piacon - írja a hvg.

A hatóság annyit közölt, hogy az előtte folyamatban lévő korrupciós ügyben a közelmúltban nyomozati - köztük helyszíni - cselekményeket végzett Óbudán. A kerület polgármestere megerősítette, hogy valóban jártak nyomozók az Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóságnál. Kiss László tájékoztatása szerint a kért anyagokat átadták. Jelezte, hogy a hatóság a takarítási szerződésekre volt kíváncsi. „Fontosnak tartjuk hozzátenni, hogy önkormányzatunk vezetése elfogadhatatlannak tartja az önkormányzatot érintő nyomozások folyamatos kiszivárogtatását a sajtónak. Ahol ilyen megeshet, az nem jogállam, hanem egy nyomásgyakorlásra, megfélemlítésre épülő rezsim. Kerületünk vezetése, valamint minden intézménye eddig is és a jövőben is tisztességesen jár el a hatóságokkal kapcsolatos kötelezettségeivel” - fogalmazott a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben politizáló polgármester.

Az ügyészségi válaszból az nem derült ki, hogy milyen ügyben vizsgálódnak és köze van-e a kerületben korábban megindult, korrupciógyanú miatt indult eljárásnak.