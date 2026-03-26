Panyi Szabolcs: Magyar kormányzathoz köthető repülőgépeken nagy mennyiségű készpénz, illetve drágakő érkezhetett Oroszországból

2026-03-26 13:44:00 CET

Legalább hat különböző ország tisztviselője számolt be ilyen információkról. Szerinte a hatalom sejtette, hogy ennek feltárására készül, így most elővágásként kémkedéssel gyanúsítják meg.

Magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati figurák által használt magánrepülőgépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhet Oroszországból 2016-2017 óta – írja egyes NATO, valamint uniós országok nemzetbiztonsági információira hivatkozva a VSquare újságírója.

Panyi Szabolcs csütörtöki Facebook-posztja szerint legalább hat különböző ország tisztviselője számolt be ilyen információkról. Ezeket az információkat nem magyar célszemélyek vagy magyar infrastruktúra lehallgatásán vagy megfigyelésén keresztül rögzítették. Hanem például lehallgattak két orosz tisztviselőt, akik erről fecsegtek, vagy egy szállítmány előkészítésével bízták meg őket. Az oknyomozó újságíró vizsgálatai során azt is igyekezett feltárni, hogyan végzik a csomagok átvilágítását, ki- és bepakolását, melyik tisztviselő jellemzően mekkora táskákkal utazik. Oroszországból több csomaggal érkeznek-e esetleg haza, mint amennyivel kimentek, idehaza pedig jellemzően hogyan lehet megoldani, hogy a hasonló szállítmányok mondjuk egy delegáció vagy a reptéri személyzet számára minél kevésbé legyenek feltűnőek.

Panyi Szabolcs jelezte, pontosan tudja, hogy ez nagyon súlyos gyanú, és éppen ezért nem is akart volna még ennyit sem írni róla, azonban mivel nem tudja, mit kívánnak megvágva kihozni a beszélgetésből, és az alapján milyen mondvacsinált indokkal - például terrorizmus előkészületével - akarják megvádolni, úgy gondolja, ennyit most meg kell osztania a nyilvánossággal.

Megjegyezte, rengeteg a magyar állam, és köztük a kémelhárítás működését is ismerő magyar forrása azt állítja, az orbáni rendszerben egyszerűen nincs olyan független állami szerv, ami valódi nyomozást folytathatna, jelzéseket küldhetne, eljárhatna, ha felmerül annak a gyanúja, hogy egy magas rangú kormánytag kémtevékenységet folytat. A kormánytagok azok, akik utasítják a titkosszolgálatokat, a kormány fogalmazza meg a politikai elvárásokat. A titkosszolgálatok pedig eszköztelenek és hatáskörük sincs rá, hogy egy kormánytagot érintő kémelhárítási nyomozást lefolytassanak - mondta. Mindig is tudtam, hogy nehéz fába vágom a fejszém, amikor elhatároztam, hogy én viszont csakazértis végigjárom ezt a történetet, és megpróbálom legjobb tudásom (és néha túlzott rámenősségem) segítségével felgöngyölíteni ezt a gyanút is. De azt gondolom, hogy a mai Magyarországon nagyon kevesen tudják és merik ezt megtenni, ezért kötelességemnek éreztem, hogy én viszont megkíséreljem - írta.

Így jutottunk oda, hogy ma az Orbán-kormány – amelynek továbbra is tagja Szijjártó Péter – tudva terveiről, és pontosan sejtve, hogy ez számukra mekkora kockázatot jelent, elővágásként pont engem kezd most el kémkedéssel gyanúsítani.

„Magyar hazafi vagyok, a magyar nyilvánosságot szolgálom, oknyomozó újságíróként a hatalom elszámoltatása a feladatom. Ettől sem a rezsim politikai színháza, sem jogi fenyegetései nem tudnak eltántorítani”

– fogalmazott.

Végezetül egy felhívást is közölt: szeretné, ha jelentkeznének nála azok a személyek, akik a magyar kormányzati repülőgépek, illetve a politikai elit által használt magángépek gyanús csomagszállításairól információval rendelkeznek. Panyi Szabolcsot különösen érdekli a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kisgépes terminálján az ilyen jellegű csomagok kezelése, illetve az, hogy a magyar kormányzati repülőgépekre a táskákat hogy, hol pakolják fel és le, netán akadnak néha utasok nélküli, vagy egy-két utassal, de rengeteg nagy táskával forduló járatok.