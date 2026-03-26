Oroszországban betiltották az Oscar-díjas Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet

2026-03-26 15:52:00 CET

Ügyészségi indítványra a cseljabinszki központi kerületi bíróság betiltotta az Oscar-díjas Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet Oroszországban – írja a hvg a Szabad Európa orosz kiadása nyomán.

A hírt a Mediazona portál repítette világgá. E szerint Kszenyija Buharinova bírónő annak a hatósági indoklásnak az érveit fogadta el, amelyek szerint a dokumentumfilm szélsőségeket és terrorizmust népszerűsít, valamint negatív hozzáállást közvetít a különleges katonai művelethez – értsd: a Vlagyimir Putin parancsára 2022. február 24-én Ukrajna ellen elindított háborúhoz – és a jelenlegi kormányhoz. A dokumentumfilm nemzetközi sikeréről, így az Oscar-díjról az orosz állami hírügynökségek eleve nem is számoltak be.

A hatóságok szerint a filmben szerepel a fehér-kék-fehér zászló is, amelyet a ukrán erők oldalán harcoló Szabad Oroszország légió szimbóluma, nem mellesleg a dokumentumfilm olyan felvételeket is tartalmaz, amelyeken gyermekek szülői beleegyezés nélkül láthatók. Az ügyészek azt is kérték, hogy a filmet tiltsák le a videómegosztó platformokon, például a VK Video, a Yandex és a Motion Video.

A dokumentumfilm alapját azok a felvételek jelentik, amelyeket a társrendező Pavel „Pasha” Talankin vett fel a cseljabinszki megyei Karabas 1. számú iskolájában. Az Oroszországból 2024-ben a nyersanyaggal menekülő rendezvényszervező egy tízezer lakosú Urál-hegységbeli városból származik, az volt a feladata, hogy dokumentálja az iskolai mindennapokat. Ennek az unalmában akkor állt be drámai változás, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az iskoláktól nem csupán előre megírt, hazafias, háborúpárti oktatást vártak el, hanem katonai kiképzésnek is alávetettek mindenkit. Pavel Talankin úgy döntött szembeszáll a rendszerrel, az Oscar-gálán oroszul szólított fel arra, hogy vessenek véget a háborúnak. Amint azt a Népszava az Oscar-díj átadójáról szóló hírében megírta, a másik társrendező, David Borenstein úgy nyilatkozott. a dokumentumfilm arról szól, milyen az, amikor elveszíted a hazádat, és ilyenkor aki csendben marad, az kollaborál.

A dokumentumfilm januárban a Sundance Filmfesztiválon mutatkozott be, ahol elnyerte a zsűri különdíját.