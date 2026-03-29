A modern világ bűnözői, akik nőgyűlölettel hozzák magukat helyzetbe – Megnéztük a Netflix manoszféráról készült dokumentumfilmjét

2026-03-29 19:02:00 CEST

Louis Theroux Oscar-díjas dokumentumfilmes új, a Netflixen látható, A manoszféra belsejében című alkotásában megpróbál fejest ugrani a toxikus maszkulinitással ismertté váló influenszerek világába. A filmes egy igen aggasztó, elsősorban fiatal férfiak milliói által követett alternatív dimenziót mutat be, melyet áthat a nőgyűlölet, a homofóbia és a fajgyűlölet. Miközben feltárja az ifjú influenszerek eszköztárát (úgymint a ragebait és a clippelés, melyeknek ő maga is csaknem áldozatává válik), megismerjük azt a társadalmi réteget, amelynek tagjai felnéznek ezen véleményvezérekre, és arra, ami miatt a többség meg nem értett hősnek kiáltja ki magát: a gátlástalan pénzszerzésre.

„Itt van a személyes mosogatógépem” – így konferálja fel a barátnőjét és adja meg az alaphangot Harrison Sullivan brit influenszer (netes nevén Hstikkytokky), miután marbellai villájában fogadja Louis Theroux újságíró-producer-filmrendezőt, aki új netflixes filmje miatt forgatott a botrányhős férfival.

Theroux számára nem ismeretlen terep, hogy olyan szubkultúrákba próbál belemerülni, amelyek moralitása megkérdőjelezhető (forgatott már amerikai neonácikról, vallási szektákról, pornóiparról és a börtönök világáról is). A manoszféra belsejében a szigma- és alfa-hímekről szól, vagyis a magukat hipermaszkulinként meghatározó férfiakról. Ezzel még alapesetben nem lenne gond, viszont a film főszereplői úgy akarnak megfelelni ennek a jelzőnek, hogy a nőket gyakorlatilag emberszámba se veszik, illetve többen hangsúlyozzák, ha a gyerekük véletlenül a saját neméhez vonzódna, azonnal kitagadnák.

Ezt a toxikus maszkulinitást leginkább Andrew Tate, a profi kick-boxerből lett influenszer tette ismertté még 2022-ben, miután az ő internetes tanait váratlanul sokan hitvallásként kezdték el mantrázni. A Tate testvérek (merthogy az öcs, Tristan is aktívan benne volt a buliban) szárnyalásának olyan apró vádak vetettek véget, mint az emberkereskedelem, nemi erőszak és szexuális kizsákmányolás, pénzmosás, illetve bűnszervezet létrehozása – ezek gyanújával folyik ellenük jelenleg Romániában és az Egyesült Királyságban eljárás.

A manoszféra belsejében a Tate fivérekhez hasonló gondolkodású véleményvezérek életébe enged betekintést,

Theroux pedig, bár időnként elsápad, végig pókerarcot tartva próbálja megfejteni, hova is csöppent.

Mindent a férfiak építettek fel

Merthogy a helyzet korántsem egyszerű. A provokatív brit streamer, Sullivan mellett megismerhetjük az „életvezetési és sikercoach”-ként egy fokkal szofisztikáltabb stílust képviselő louisianai Justin Wallert, a szudáni–amerikai Myron Gainest, a milliós nézettségű Fresh & Fit podcast megalkotóját, valamint a különböző közösségi csatornákon kommentvideóival nagy hírnevet szerző, végül a nézetei miatt a legtöbb platformról kitiltott Sneakót (Nicolas Kenn De Balinthazy). Ők a műsor fő mozgatórugói, akikhez Theroux próbál egy kicsit beépülni.

Mind a négyükben közös, hogy a leginkább azzal tudták felemelni magukat a ranglétrán, hogy a nagy nyilvánosságban rendszeresen tesznek vállalhatatlan állításokat a nőkről.

Sullivan felnőttfilmes OnlyFans-ügynökségeket vásárolt fel, bevételének egy részét a tartalomgyártó lányok profitjából szerzi, viszont mindegyiket egytől egyig ócska prostituáltnak tartja. Myronnak és Wallernek ugyan volt párja a műsor alatt (utóbbi ráadásul éppen babát várt tőle), büszkén hirdetik, hogy egyoldalú monogámiában élnek, azaz ők, ha úgy tartja kedvük, bárkit hazahozhatnak, fordított esetben azonban ennek még a gondolata sem merülhet fel.

Myron fent említett podcastjébe rendszeresen hív el a közösségi médiában ismert lányokat, hogy aztán műsorvezetőtársával megpróbálják megalázni őket. „Sorolj fel három országot” – hangzik a felszólítás a hölgyek irányába, majd kigúnyolják, aki rosszat mond. Egyikőjüket nyilvánosan alázzák amiatt, mert szerintük „dagadt”, a műsor egy pontján pedig bevágnak egy állítólagos neurológust, aki arról beszél, hogy a nők megőrzik és tárolják minden korábbi partnerük DNS-ét, ezért fordul elő, hogy egyes párok gyereke nem az apára, hanem a nő exére hasonlít. Tanulság: egy nőnek egész élete során csak egyetlen férfival lenne szabad lefeküdnie (mégpedig az alfával).

Ragebait és clipfarming

A főszereplők legnagyobb tudása abban rejlik, hogy tűpontosan érzik, mikor, hol és hogyan kell olyan állításokat tenni, amiken felhúzza magát az internet népe, ezért újraosztják a tartalmat, lájkolnak, kommentelnek, ezáltal organikus módon pörgeti őket az algoritmus. Ez a ragebait „művészete”, amikor az influenszer tudatosan olyan dolgokat állít, olyan cselekedeteket csinál, amikről tudja, hogy nagy visszhangot fognak kiváltani. A nőgyűlölet és egyéb meghökkentő gondolatok a világról ezt tökéletesen hozzák is.

Mindenki mögött (Sullivan nyilvánosan is beszél róla) ott áll a médiás csapat, amelynek fő feladata, hogy ezeket a clipfarmolásokat (szándékos figyelemfelhívásokat) a lehető leggyorsabban megvágják és terjesszék a jelentős platformokon. Meghökkentő, rövid, ütős videók születnek percek alatt – olyan tartalmak, amelyek a mai fogyasztók igényeire lettek tervezve.

Sullivan ebben kiemelkedően magas szintet ért el, és a forgatás során igazi egópárbajt folytat Theroux-val. Tudja, hogy a doku bemutatása után vélhetően negatív karakterként fog feltűnni, így az elején tudatosan játssza a „rosszarcot”, a vége felé azonban stratégiát vált. Előhúzza az agresszív énjét, és megpróbálja erőből, vádaskodással és provokálással kellemetlen helyzetbe hozni a filmest.

A főszereplők következetesen tagadják a nőgyűlöletet, és azzal védekeznek, hogy ők csupán a maszkulinitás értékeit hangsúlyozzák – szerintük ugyanis ez a mai világban már szinte „bűn”.

Egy szűk körhöz tartoznak, amely a Mátrix-filmekből ismert „red pill” (vörös pirula) ideológia mentén gondolkodik: úgy látják, a társadalom ellenük dolgozik (a média, az oktatás, a munka és a párválasztás területén is a nők, illetve a kevésbé domináns férfiak irányítanak), de bárki „felébredhet”, ha felismeri ezt. Ez a gondolkodás hajlamos minden személyes kudarcot külső okokra visszavezetni, és egy olyan narratívát épít, amelyben ők, vagyis a „férfias férfiak” rendszerszintű elnyomás áldozatai.

A kegyetlen üzleti modell

Ezzel pedig egy olyan célcsoportot érnek el, amelynek tagjai a kiábrándultságuk miatt fogékonyak az ilyen üzenetek befogadására. A fiatal férfiaknak, akik megrekedtek az életükben, nem találnak barátnőt, vagy éppen hullámvölgybe kerültek, jólesik azt hallani, amikor egy kigyúrt csávó a villájában, három bombázó hölgy társaságában, azt mondja: „Igen, régen én is szenvedtem, de kiléptem ebből a hitvány világból, és a csúcsra értem.”

A film egy pontján, miközben Theroux éppen Justin Wallerrel beszélget, két rajongó megy oda egy kicsit spanolni a kedvencükkel. Később egyikük elmondja, hogy hajléktalan volt, de Justin videói után eldöntötte, hogy nem vár senkire és semmire, hanem maga keresi meg a megoldást. Elmondta, hogy bár sokat volt szomorú, gyakran sírva aludt el a kocsijában, nem hisz a depresszióban, annak ellenére sem, hogy a testvére korábban öngyilkos lett.

Ez a réteg pedig tátott szájjal sétál bele abba a csapdába, amire tulajdonképpen az egész játék kimegy. Röviden: add nekem a pénzedet, cserébe beveszlek a privát csoportomba, és olyan tanácsokat adok neked, amitől ultrasikeres, azaz gazdag leszel. Theroux tesztelés gyanánt fogta magát, és 500 fonttal szállt be Sullivan csoportjába, amely kecsegtető befektetési tippeket kínált. Néhány hét alatt a rendező gyakorlatilag nullázta is magát.

Sebezhető célcsoport

Az online átverés, a kizsákmányolás vagy a gyűlöletkeltés egytől egyig bűncselekmények.

A nők online tartalomgyártásra kényszerítése vagy az összeesküvés-elméletek terjesztése azonban olyan szürkezónás, illetve új keletű problémái a világnak, melyeket ma még viszonylag könnyen meg lehet úszni.

A Tate fivérek ellen is először 2023-ban emeltek vádat, de az eljárási viták miatt a mai napig nincs az ügyükben jogerős ítélet.

A filmben egyszer-egyszer feltűnik Sullivan mellett egyik barátja, a szintén influenszer, korábbi bokszoló Ed Matthews is. A férfi rendszeresen épít műsorokat arra, hogy pedofilokat buktat le a kamerák előtt, ennek azonban a valóságtartalma igencsak megkérdőjelezhető. Mindenesetre ha kell, Matthews és barátai az utcán vernek meg valakit, aki gyanús számukra, az pedig nem szokott kiderülni, hogy valóban helytálló volt-e az előzetes kutatómunka.

Ma már ismert influenszerként igen sok pénzhez lehet jutni, mégis némileg ellentmondásos, hogy Sullivan úgy él egy marbellai villában, hogy rengeteg közösségi oldalról bannolták (kitiltották), és a filmben bemutatott élőzését is csupán 4500 ember követte. Valahogy nem jön ki a matek, mint ahogyan Theroux is megjegyzi Waller állítólagos 30 millió dolláros vagyona után, hogy szerinte ezzel az összeggel valami nincs rendben.

A tavalyi évben a Netflixen látható, Kamaszok című brit minisorozat letarolta és sokkolta a világot. Főszereplője, a tinédzseréveiben járó Jamie (Owen Cooper) azért került a fiatalkorúak börtönébe (spoiler!), mert az utcán halálra késelte egyik lány diáktársát. Később kiderült, hogy Jamie-re az internet ezen szegmense különösen nagy hatást gyakorolt.

A manoszféra belsejében hasonlóan tanulságos történet minden egyes szülőnek: komolyan kell venni, hogy mi történik az interneten. Merthogy a szürkezónás bűnözők megcéloztak egy sebezhető célcsoportot, akiken keresztül ők meggazdagodnak, a világnak viszont legkevésbé sem hiányozik egy nő- és fajgyűlölő, önbíráskodó, homofób, rasszista szekta.