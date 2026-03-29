Testet-lelket pusztít a kampány, túlélésre kapcsolt a társadalom

Kampányidőszak van, a pártok meg szeretnék szerezni a szavazatainkat. Ez eddig rendben is lenne. Amit azonban a Fidesz kampány címszóval óriásplakátokon, fizetett hirdetésekben művel, az nincs rendben. A hónapokon, sőt, éveken át tartó ijesztgetésnek hatása van a pszichére, ami mentálisan hat, előbb-utóbb testileg is fog. A választásistressz-zavar létező jelenség. A folyamatos készenléti állapot, a toxikus közbeszéd kikezdi az egészséget. A pszichológiai háttérkutatásokat végző segítő szakember és a háziorvos saját szemével látja: nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is szoronganak, és ettől akár meg is betegedhetnek.

Valami nincs rendben. Hiába próbáljuk a napi rutin szerint élni az életünket, mindig ott van belül egy épphogy érzékelhető nyomasztó érzés. Keressük az okát, mire végre elérkezik a felismerés: választási kampány van, és akár akarjuk, akár nem, politikai csörtéken és üzeneteken pörög az agyunk.

Szekunder szégyent érezve töprengünk azon: külföldi ismerőseink vajon mit gondolnak az országunkról, ha erre járnak, és meglátják az uniós meg ukrán politikusok képeivel telerakott köztereket.

Próbáljuk az elménkből kizárni a halállal riogató kampányvideót, igyekszünk tudatosan továbbgörgetni a politikai ellenfelet mocskoló írásokat. De olyan ez, mint a füst: hiába zárjuk be előle az ablakot, valahol biztos utat talál az otthonunkba, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy megtelt vele az orr, a tüdő. Pont, mint amit ebben a kampányidőszakban érzünk: a postaládáink megtelnek szórólapokkal, az elménk meg kéretlen üzenetekkel.

Az áprilisi voksolásra készülve a Fidesz talán még a szokottnál is jobban épít a félelemalapú narratívára. Arról, hogy a már olvasni tudó gyerekeket mennyire megijesztik a nyilvánosan olvasható szavak, lapunk is írt. De tévedés azt hinni, hogy egy felnőtt teljesen el tud határolódni ezektől az üzenetektől.

Állandó készültség

– Az emberi működés alapkövét az evolúció során kialakult túlélési ösztönök jelentik. Folyamatosan pásztázzuk a környezetünket, keresve a potenciális veszélyforrásokat, hogy időben reagálhassunk rájuk. Idegrendszerünk azonban egy különös sajátossággal bír: biológiai szinten nem tesz különbséget a fizikai fenyegetés, például egy támadó vadállat és a konstruált, fiktív veszélyek között.

A szervezetben ugyanazok a stressz­folyamatok indulnak el, akár egy mamuttal állunk szemben, akár azt halljuk a híradóban, hogy „Brüsszel”, „a migránsok” vagy „Soros” fenyegeti az életünket 

– magyarázza lapunknak Siewert András, a Migration Aid vezetője, aki krízismenedzsmenttel, pszichológiai háttérkutatásokkal foglalkozik.

Tapasztalatai szerint a jelenlegi politikai kommunikáció legnagyobb problémája, hogy az akut stresszt krónikussá változtatja.

Míg az evolúció arra készített fel minket, hogy egy hirtelen jött veszélyt elhárítsunk, majd megnyugodjunk, a folyamatosan sulykolt, óriásplakátokról és médiából áradó vészjelzések nem engedik kikapcsolni a riasztót. Ez a tartós feszültség pedig neurológiai elváltozásokhoz, szomatizációhoz, végül pedig fizikai és mentális betegségekhez vezet. Ezt a folyamatot jól tükrözik az elmúlt 15-20 év egészségügyi statisztikái is. Sokan a hatékonyabb diagnosztikával magyarázzák a gyerekek körében az SNI, az ADHD, az autizmus-spektrumzavar és magatartási problémák exponenciális növekedését.

Siewert András szerint valóban rendkívüli fejlődésen ment át a diagnosztika, de ez nem magyarázat mindenre.

A gyerekek egy olyan világba születnek bele, ahol a szüleik és a környezetük állandó, bizonytalan szorongásban élnek, ami közvetlenül hat az ő fejlődő idegrendszerükre is. A politikai stratégia tudatosan épít erre: nehezen megfogható ellenségképeket gyárt, amelyeket az átlagember nem tud racionálisan ellenőrizni. Mivel nincs elegendő információnk eldönteni, valódi-e a veszély, kénytelenek vagyunk elfogadni a készen kapott narratívát. Ez a bizonytalanság és a folyamatos készenléti állapot azonban egy ponton túl agresszióba csap át – ez magyarázza a közbeszéd és a mindennapi interakciók eldurvulását.

Ugyanakkor, teszi hozzá, az idegrendszernek van egy önvédelmi mechanizmusa is, amit „öld meg a hírvivőt” effektusként ismerünk. Ha a veszély üzenete és a megélt valóság között túl nagy a szakadék, vagy ha a stressz elviselhetetlenné válik, az egyén ösztönösen az üzenet közvetítője ellen fordul.

Ez a lélektani telítődés állhat az olyan hirtelen politikai átrendeződések mögött is, mint a Tisza Párt gyors felemelkedése: az emberek egyszerűen belefáradtak az állandó, megalapozatlan félelemkeltésbe, és elkezdték elutasítani azt a forrást, amely a békéjüket mérgezi.

A hihetetlent is el tudjuk hinni

A rendelőben manapság nemcsak a szezonális vírusok, hanem egy sokkal mélyebb, társadalmi szintű kórkép is megjelenik: a bizonytalanság és a szorongás, osztja meg lapunkkal tapasztalatait Mangó Gabriella háziorvos. A páciensek egyfajta jogi és egzisztenciális vákuumban érzik magukat, ahol szinte csak a kiszámíthatatlanság az állandó. Ez a feszültség pedig egyre gyakrabban ölt testet fizikai tünetekben: a rendeléseken megszaporodtak a pszichoszomatikus panaszok, a derék- és csípőfájdalmak, a becsípődések és a krónikus alvászavarok.

Míg korábban a betegek kivártak egy-két napot a tüneteikkel, ma már pár órás panasz után is bemennek hozzá, szinte mintha csak a rendelő lenne az utolsó olyan sziget, ahol biztonságban érezhetik magukat, és ahol meghallgatják őket.

– Ijesztő korrajz tárult elém a minap. Egy férfi felhívott azzal: nem tud bejönni a rendelőbe, mert olvasta az interneten, hogy a kormány kijárási tilalmat rendelt el. Pár perccel később újra telefonált, elnézést kér, egy évekkel korábbi, a Covid idejében íródott bejegyzést dobott fel neki a Facebook. Számomra az volt a megdöbbentő, hogy a fiatalember egyébként simán el tudta képzelni, hogy ez ma történik – mutat a doktornő egy példát a nyomasztó mentális környezetről.

Azt mondja, az egészségügyi ellátórendszer átláthatatlansága csak tetézi ezt a belső feszültséget. A betegek rettegnek attól, hogy nem kapnak időben időpontot a kritikus vizsgálatokra. Ebben a felfokozott állapotban a háziorvos már nemcsak gyógyító, hanem egyfajta szociális mediátor is. Bár a receptírásnál nem minden esetben a nyugtató az első megoldás – sokszor magnéziummal, életmódbeli tanácsokkal vagy sportra való ösztönzéssel próbálják enyhíteni a tüneteket –, 

a napi három-négy alvászavaros vagy szorongó páciens jelzi: a társadalom immunrendszere a politikai és ellátórendszeri bizonytalanságok közepette végletesen legyengült.

Tudatos kilépés

Kutatások tanúsága szerint a „soha véget nem érő kampány” érzete családi konfliktusokhoz, elszigetelődéshez és érzelmi kimerüléshez vezet. A felnőttek körében az úgynevezett „választásistressz-zavar” (election stress disorder) olyan tünetekben nyilvánul meg, mint a hírek kényszeres követése (doomscrolling), a munkahelyi feszültség és az általános tehetetlenségérzés.

Szakemberek arra biztatnak, hogy próbáljunk meg tudatosan kilépni a kampányzajból, helyezzük át a fókuszt saját magunkra és a közvetlen környezetünkre. Erre máskor is, de a választásig különösen nagy szükségünk lesz, hiszen a társadalmi törésvonalak mentén felerősödő politikai polarizáció, ha nem vigyázunk, a kapcsolataink megromlásához, vagy akár, mint a fentiekben is láthatjuk, betegséghez vezethet.

Stressz, szorongás, félelemAz Amerikai Pszichológiai Társaság egy 2024-es kutatása szerint az amerikai felnőttek 69 százaléka jelölte meg a választásokat jelentős stresszforrásként. Ez az arány 2016-ban még csak 52 százalék volt, tehát a politikai szorongás meredeken emelkedik. Egy 2024-es Forbes-felmérés alapján a válaszadók több mint 60 százaléka érezte úgy, hogy a választási ciklus negatívan hatott a mentális egészségére; 46 százalékuk szorongást, 31 százalékuk pedig konkrét félelmet tapasztalt.

Hónapokig elhúzódó jogi és politikai válságot hozhat egy szoros választási eredmény, a jogorvoslat és újraszámolás mellett a legszorosabb egyéni körzetekben akár a megismételt szavazás is reális forgatókönyvvé válhat. Egy ilyen, tudatosan fenntartott „jogi köd” és átmeneti bizonytalanság könnyen szélesebb legitimációs és kormányozhatósági válsággá, végső soron demokratikus krízissé eszkalálódhat az elmúlt 16 év intézményi dominanciája és médiatúlsúlya mellett. Erre jutott az Unhack Democracy és a Taktikai Szavazás közös elemzése. Banuta Zsófia, az Unhack Democracy társalapítója azt mondja: a 2026-os választás lehet az első pillanat 1990 óta, amikor nemcsak a szavazás napjára, hanem a választás utáni, eltérő kimenetű válságforgatókönyvekhez is proaktív eszköztárra és tervezésre van szükség.