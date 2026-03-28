Minden fel van jegyezve

Matolcsy György;Dubaj;Matolcsy Ádám;

2026-03-28 06:00:00 CET

Mégis, mire számítottatok tisztelt honfitársaim? Hogy az állampárt kitartottjai majd kézfeltartva végignézik, amint a közpénzeken kövérre hízott brutális vagyonaik eredetét egy esetleges kormányváltás során firtatni kezdik? Megkockáztatják, hogy egy eljárást követően lefoglalnak tőlük ingóságokat? Ennyire ugye nem vagyunk naivok?

A Fidesz úgy mindenestül, a maga sajátos dark webjével, hű opportunistáival, a lepattanóra leső kisinasaival még az utolsó napokat is kihasználja arra, hogy kimentse a rendszerből az utolsó, a közpénz jellegét rég elvesztett filléreket. Matolcsy György volt MNB elnök jó ideje Dubajban tengeti mindennapjait, a fia, Matolcsy Ádám meg talán még ezekben a percekben is viteti oda luxusautóit, bútorait. Konténerekkel, amelyek jelen pillanatban ennek az egész rendszernek a szimbólumai, a már nem is titkolt kivonulás, a menekülés tárgyi emlékei.

Olcsó hasonlat, de dobja az az első követ, akinek nem a süllyedő hajóról szóló bölcsesség jut először eszébe. A mesterségesen létrehozott „nemzeti” tőkésosztályt a bukás szélén láthatóan nem a magyar érdek foglalkoztatja, a Balaton, vagy Moszkva helyett a pálmaszigeteken érzi magát biztonságban, a forint helyett a dirhamban látja a jövőt, a „haza” belefér nekik pár tározóba. „Nemzeti szuverenitást”, „stabil hazai bankrendszert” hátrahagyva szaladnak a politikai és gazdasági télből az örök nyárba, oda, ahol a nemzetközi jog is csak óvatosan tesz-vesz. Múlt nélküli mesterséges oázis a „bátoraknak", tökéletes, steril rejtekhely, ahol senki nem kérdezi, honnan van a kezdőtőke.

Lehet, hogy a nyomokat elfújja majd a sivatagi szél, de azoknak a neveit, akik a haza, nemzet szavakat szájukra véve rabolták le a saját országukat, mi, akik maradnak, soha nem feledjük.