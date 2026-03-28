Másképp járnak a vonatok és egyes BKK-járatok az óraátállítás miatt

2026-03-28 10:52:00 CET

Néhány vonalon a menetrend is megváltozik. Érdemes használni útvonaltervezésre a mobilos applikációkat.

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali kettőkor három órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint a budapesti tömegközlekedés egyes járatai, a helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak - közölte a Magyar Államvasutak (MÁV) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A MÁV-csoport közleményében szerepel: az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁVPlusz mobilalkalmazás vagy a mavplusz.hu, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével, azok naprakész és pontos útitervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet.

Az óraátállítás a Budapest-Győr, Budapest-Esztergom, Budapest-Székesfehérvár, Siófok-Kaposvár, Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros, Budapest-Vác-Szob, Budapest-Veresegyház-Vác, Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, Zajta-Fehérgyarmat, Budapest-Újszász-Szolnok és Budapest-Lajosmizse vonalon közlekedő vonatok menetrendjét, valamint a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvillamos menetrendjét, és több nemzetközi járatot is érinti.

Hozzátették: az óraátállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi, debreceni térség egyes Volán-járatainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is.

A részletekről a MÁV-csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.

Változik a BKK-járatok menetrendje is az óraátállítás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A BKK azt írta, március 28-ról 29-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 2.00 és 2.59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3.01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek.

Az egyedi intézkedések célja, hogy a járatok az utasigények alapján közlekedjenek, ezért a hétvégi szabadidős forgalom miatt közlekedő sűrítő járatok 3.00 és 4.00 között a 2.00 és 3.00 közötti indulások szerint járnak (907A, 909A, 914A, 934, 956, 973A) - tájékoztattak. Jelezték továbbá, hogy az év többi napján 2.00 és 3.00 között induló járatok a végállomásukról még a téli időszámítás szerint 1.00 és 2.00 között elindulnak, majd útközben éri őket az óraátállítás.

Kitértek arra is, hogy a 916-os és a 968-as éjszakai járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja. Az utazók a menetrendi változásokról a BKK oldalán tájékozódhatnak.