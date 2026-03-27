Leopárd végzett egy cseh szerzetessel Srí Lankán

2026-03-27 12:50:00 CET

Egy barlangban meditált, amikor a vadállat rátámadt.

Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán – közölte a cseh külügyminisztérium a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Adam Corgo, a tárca szóvivője a Sri Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken a 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.

Az OnLanka angol nyelvű hírportál azt írta, a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében.

A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen A férfi először 2021-ben töltött egy hónapot Sri Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását, magát a meditációnak szentelve – írta meg a Hiru News hírportál.