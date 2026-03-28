Sokan megint közel jártak a milliárdos álomnyereményhez az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 13. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
20
37
42
46
76
Joker: 864265. Itt nem született telitalálat.
A nyeremények a következőképp alakultak:
2 találatos szelvény 81 448 darab lett, tulajdonosaiknak 3 575 forint jár;
3 találatos szelvény 2698 darab akadt, ennek nyereménye 28 520 forint;
4 számot negyvenhárman találtak el, nyereményük egyenként 1 633 935 forint;
mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.
A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 6,25 milliárd forint lesz.