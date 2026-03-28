Sokan megint közel jártak a milliárdos álomnyereményhez az ötös lottón

Á. B.

2026-03-28 21:13:00 CET

Egy számot tévesztettek csak, de így is szép pénzt kaszáltak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 13. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

20

37

42

46

76

Joker: 864265. Itt nem született telitalálat.

A nyeremények a következőképp alakultak:

2 találatos szelvény 81 448 darab lett, tulajdonosaiknak 3 575 forint jár;

3 találatos szelvény 2698 darab akadt, ennek nyereménye 28 520 forint;

4 számot negyvenhárman találtak el, nyereményük egyenként 1 633 935 forint;

mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 6,25 milliárd forint lesz.