Sokan megint közel jártak a milliárdos álomnyereményhez az ötös lottón

Egy számot tévesztettek csak, de így is szép pénzt kaszáltak. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 13. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 20

  • 37

  • 42

  • 46

  • 76

Joker: 864265. Itt nem született telitalálat.

A nyeremények a következőképp alakultak:

  • 2 találatos szelvény 81 448 darab lett, tulajdonosaiknak 3 575 forint jár;

  • 3 találatos szelvény 2698 darab akadt, ennek nyereménye 28 520 forint;

  • 4 számot negyvenhárman találtak el, nyereményük egyenként 1 633 935 forint;

  • mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 6,25 milliárd forint lesz. 

Néhány vonalon a menetrend is megváltozik. Érdemes használni útvonaltervezésre a mobilos applikációkat.