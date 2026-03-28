Max Verstappen csak a tizenegyedik helyről rajtol Japánban

2026-03-28 20:13:00 CET

A versenyző szerint valami nem stimmel az autójával.

Fokozódó keserűségének adott hangot Max Verstappen, aki négyszeres világbajnokként csak a 11. helyről rajtol vasárnap a Forma-1-es Japán Nagydíjon - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az előző négy szigetországi futamot megnyerő holland sztár szombaton már a kvalifikáció második szakaszából sem tudott továbbjutni, majd újabb elkeseredett nyilatkozatot adott, miután korábban többször bírálta már az idén bevezetett szabályokat.

„Valami nagyon nem stimmel az autóval, teljesen vezethetetlen” - mondta már az időmérő közben rádión csapatának, majd egy interjú során közölte: „Már nem is csalódott vagyok, hanem valami sokkal több. Nem tudom, létezik-e erre egyáltalán szó, de már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek. Emellett a magánéletemben is fontos döntéseket kell meghoznom.” A 28 éves kiválóság hatodik lett az ausztráliai idénynyitón, majd motorhiba miatt nem ért célba Kínában. Azt már a szezon előtt jelezte, hogy ha nem leli örömét az F1-ben, akkor más lehetőségeket is végiggondol, erre utalhat, hogy a múlt héten részt vett egy négyórás viadalon a Nürburgringen, és az év során további megbízhatósági versenyeken akar elindulni.

Édesapja, a 107 Forma-1-es futamon induló Jos Verstappen megerősítette, hogy fia nem élvezi az idei kocsik vezetését. „Attól tartok, hogy végérvényesen elveszíti a motivációját” - tette hozzá. Az idei modellekben az elektromos meghajtás sokkal nagyobb szerepet játszik az F1-es autókban, a pilótáknak rendszeresen kell tölteniük a versenyek alatt az akkumulátort, és gyakran kell elvenniük a lábukat a gázpedálról.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor rajtol.