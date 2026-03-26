Nemváltók, transzneműek nem, csak nőként született nők vehetnek részt a 2028-as Los Angeles-i olimpián és minden következő NOB-eseményen

2026-03-26 17:16:00 CET

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új szabályzata szerint a döntés nem visszamenőleges hatályú, és nem vonatkozik semmilyen helyi vagy szabadidős sportprogramra. A nem biológiai nőket génvizsgálattal szűrik majd ki, azonban ők a férfiak között, illetve nemek szerint nem osztályozott sportágakban egyaránt indulhatnak.

Az olimpiai játékok női kategóriájú versenyein vagy bármely más NOB-eseményen, beleértve az egyéni és csapatsportokat is, a részvételi jogosultság a 2028-as Los Angeles-i olimpiától a biológiai nőkre korlátozódik, amelyet egyszeri SRY-génszűrés alapján határoznak meg – tette közzé honlapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága csütörtökön jóváhagyott új szabályzatát „a női kategória olimpiai sportágban való védelméről”. A szabályzat, amely a közlemény szerint irányadó szempontokat tartalmaz a nemzetközi szövetségek és sportirányító testületek számára.

– A bizonyítékokon alapuló és szakértői véleményekre épülő szabályzat védi a női kategóriában a tisztességességet, a biztonságot és az integritást. Nem visszamenőleges hatályú, és nem vonatkozik semmilyen helyi vagy szabadidős sportprogramra – szögezték le. – A NOB-események sportprogramjában szereplő összes szakágban, beleértve az Olimpiai Játékokat is, valamint mind az egyéni, mind a csapatsportokban a női kategóriákban való részvételi jogosultság biológiailag nőkre korlátozódik. A női kategóriába való jogosultságot elsősorban SRY-génszűréssel kell megállapítani, amely kimutatja az SRY gén hiányát vagy jelenlétét – fejtették ki.

Tudományos bizonyítékok alapján a NOB úgy véli – olvasható a közleményben –, hogy az SRY gén jelenléte az egész életen át rögzül, és rendkívül pontos bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a sportoló férfi nemi fejlődésen ment keresztül. Továbbá a NOB úgy véli, hogy a nyál, arcváladék vagy vérminta segítségével végzett SRY génszűrés kevésbé invazív más lehetséges módszerekhez képest. Azok a sportolók, akiknél az SRY gén szűrése negatív eredményt ad, véglegesen megfelelnek a szabályzatban foglalt jogosultsági kritériumoknak a női kategóriában való versenyzésre. Hacsak nincs ok azt feltételezni, hogy a negatív eredmény hibás, ez egy életre szóló egyszeri teszt lesz. – Az olimpiai játékokon még a legkisebb különbség is dönthet a győzelemről vagy a vereségről, teljesen egyértelmű, hogy nem lenne tisztességes, ha biológiai férfiak versenyeznének a női kategóriában. Ráadásul egyes sportágakban ez egyszerűen nem lenne biztonságos. Minden sportolóval méltósággal és tisztelettel kell bánni, és a sportolókat életük során csak egyszer kell szűrni – magyarázta Kirsty Coventry, a NOB elnöke.

– A teljes androgén-érzékenységi szindróma (CAIS) vagy más ritka nemi fejlődési eltérések/rendellenességek (DSD) diagnózisával rendelkező sportolók ritka kivételével, akiknél nem tapasztalható a tesztoszteron anabolikus és/vagy teljesítménynövelő hatása, egyetlen SRY-pozitív szűréssel rendelkező sportoló sem jogosult versenyezni a női kategóriában NOB-eseményen – írták. Ugyanakkor hozzátették, hogy az SRY-pozitív szűrésen átesett sportolók, beleértve az XY transznemű és az androgénérzékeny XY-DSD sportolókat is, továbbra is szerepelnek minden más kategóriában, amelyre jogosultak. Például jogosultak bármely férfi kategóriában indulni, beleértve a vegyes kategóriákon belül kijelölt férfi helyet, és bármely nyílt kategóriát, vagy olyan sportágakban és versenyeken, amelyek nem osztályozzák a sportolókat nem szerint.