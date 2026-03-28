Egy góllal vertük felkészülési meccsen a szlovén futballválogatottat

2026-03-28 22:25:00 CET

Schön Szabolcs, a Győr játékosa két perccel a pályára lépése után szerzett találatot.

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati barátságos mérkőzésen - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az első tíz percben ugyan a magyar csapat jóval többet birtokolta a labdát, de játékából hiányzott a lendület és a kreativitás, így a fölénye meddőnek bizonyult. A vendégek az első akciójukból betaláltak, viszont a videóbíró segítségével a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Mindkét gárda többször próbálkozott magas letámadással, ezek azonban sok zavart nem okoztak a védelemben, így többnyire a két büntetőterület között zajlott a játék. Az alacsony színvonalú és iramú meccsről mindent elárul, hogy 28 percet kellett várni az első kapura lövésre, ekkor Kerkez remek beadása után Sallai próbálkozását védte a szlovén kapus. A szünet előtti percekben valamelyest megélénkült a mérkőzés, de gól nem született.

Rossi a félidőben kettős cserével frissítette a csapatát, ami igencsak jól sikerült, mert Vekic tíz perc alatt háromszor is bravúrral védett. Előbb a szünetben beállt újonc Bárány hatméteres lövését, majd a kipattanóból Sallai próbálkozását hárította, a következő támadásnál pedig utóbbi tekerését ütötte ki. A Galatasaray légiósa harmadszor is helyzetbe került, akkor egy szép csellel két védőt fektetett el, tekerése nyomán azonban kicsivel mellé-fölé szállt a labda, a túloldalon pedig egyszer Tóthnak is védenie kellett lábbal. Az újabb cserék után ismét visszaesett a tempó, így izgalmat csak Redzic távoli, de kaput elkerülő lövése okozott. A magyarok mezőnyfölénye aztán egy cserejátékos, Schön próbálkozásával érett góllá bő a 79. percben: Osváth jobb oldali beadása után Schönhöz került a labda, melyet a győri támadó 10 méterről lerúgott a földre, majd az onnan felpattanva a keresztléc alá hullott. A játékos becserélését követően két perccel szerezte a találatot.

Így a magyar szurkolók egygólos sikert ünnepelhettek az év első válogatott mérkőzésén.

A nemzeti együttes legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.