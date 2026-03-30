NER-sirató (helyett)

2026-03-30 06:00:00 CEST

NER-búcsúztató sorozatba kezdett a Financial Times. A napokban már a harmadik cikket közölte a brit üzleti napilap Budapesti tudósítójának tollából, amely Orbán Viktor családi, baráti és üzleti körének elmúlt 16 évben végbement gazdagodását vette górcső alá. Volt már téma az Orbán család meggazdagodása és a hatvanpusztai uradalom. Legutóbb pedig az elmúlt 16 év közbeszerzéseit vették elő, jobban mondva azok koncentrációját: a lap idézte az az idehaza már ismert – ám a nyugati üzleti világban sokkoló avagy ha úgy tetszik figyelemreméltó – eredményt, hogy miként szerezte meg 13 NER-vállalkozó az összes közbeszerzések 14 százalékát. Ugyanezen üzleti körnek az eredményessége 2010 előtt még csak 1 százalék volt. Nem mellesleg 2010-2025 között 28 milliárd eurót nyertek ezen cégek állami pályázatokon. Az eredmények számunkra nem meglepőek, már-már közismertek, hasonló eredményekre jutott korábban a Transparency International is.

NER-búcsúztató cikksorozatnak neveztem a FT írásait, holott közel sem olyan biztos, hogy a NER nem marad itt velünk és mérgezi tovább az országot, a gazdaságot. Most nem számolnék azzal a Magyarországra nézve tragikus lehetőséggel, hogy a jelenlegi garnitúra hatalomban marad és tovább folytatja az országot és a gazdaságot fojtogató gazdaság-, szociál-, kül-, uniós stb politikát, hanem csak azzal a forgatókönyvvel, ha a Tisza tudna kormányt alakítani. Ugyanis a közbeszerzések 1, 2, 3, vagy az autópályák, szemétszállítás esetében 35 évre előre le vannak zsírozva. Mivel minden építési vállalkozás néhány NER milliárdos kezében van, a verseny megszűnt. (Ebben óriási felelőssége van a piaci verseny szisztematikus kiirtásához asszisztáló Gazdasági Versenyhivatal fideszes vezetésének – nem véletlenül akarja Magyar Péter kiseprűzni ezt a társaságot, ha megkapja ehhez a kétharmados többséget.) Ha új kormány is jön, akkor sem lesznek új piacra lépők, hisz külföldről kockázatos és drága mulatság visszajönni, arra pedig kicsi az esély, hogy valamely NER-en kívüli milliárdos építőipari, kórháztakarítói, hadiipari, távközlési vagy bármilyen más konkurens céget gründoljon.

Vagyis itt maradunk 2026 májusa után is a nemzetközi piacon bizonyítottan versenyképtelen NER-cégekkel. A közbeszerzési verseny továbbra is korlátozott lesz , vagyis drágán kapjuk az ezután is gyenge, minősítetlen közszolgáltatások – elég csak a NER-es cégek által uralt gyermekétkeztetésre vagy a kórházi tisztasági állapotokra utalni. Hacsak. Hacsak nem lesz kétharmad, mert akkor fel lehet darabolni a versenyellenes NER-mamutokat, a cégek kényszer-értékesítését is elrendelheti egy a NER-től független GVH. A XII. kerület addig is megmutatta, miként lehet okosan kiírni közbeszerzéseket, hogy verseny legyen a megrendelésekért így akár 30-50 százalékos megtakarítást is elérve.

De ez sem lesz egyszerű menet, ahogy az egészségügy, az oktatás rendbetétele sem. Sokan várják április 12-ét, pedig az csak a nulladik lépés lesz. Utána kezdődik az igazán nehéz munka. Nem lesz fáklyás menet – erre jobb felkészülni.