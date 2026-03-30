Győri vereség

2026-03-30 06:00:00 CEST

Győr nem jó hely Fidesznek, az embernek hamarjában Borkai ugrik be, meg az Audi-földek. Meg innentől a fekete csuklyások, akik ízelítőt adtak abból, hogy milyen az élet az orosz maffiával: bizonyos keretek között lehet játszani a lokálpatrióta honpolgárt, de ha a polgár már unja a színpadon ágáló köpcös csinovnyikot, akkor messziről hozatott fekete csuklyás rosszarcúak magyarázzák el neki, hová mehet meg mit csinálhat a saját városában.

A győri fiaskó kialakulása ennél amúgy összetettebb volt. Orbán nemrég kínjában kitalálta, hogy Magyar Pétert és Lázárt utánozva kimegy a nép közé, ami kissé ugyan megkésett – úgy 16 évvel – de sosem késő, ugye. Csakhogy ez is amolyan értelméből „orbánosan” kiforgatott marketinghülyeség lett. Magyar és Lázár fórumain valóban ott volt-van a lehetőség hogy a polgárok szépen, rendben kérdezzenek a politikustól. A nép ott levezetheti a feszültséget.

Az „orbánfórumokon” ellenben éppen csak a fórum marad el, a hústornyok mögül a színpadon haknizó Orbánt ezúttal is csak messziről megtapsolni vagy fújolni lehet. Győrben borítékolni lehetett, hogy utóbbiból is lesz bőven. A rendőrségnek viszont 1989 óta nincs olyan jogköre, hogy nyilvános rendezvényen megtiltsa a résztvevőknek, hogy fújoljanak.

Utcai csatatér kialakulásával kecsegtetett, ha az Orbán által fanatizált hívek és a színpadról elhangzó rágalmakon felhergelődött ellenzékiek összekeverednek a félhomályban. Ez orbánéknak is kockázatos lett volna. A Fidesz stratégái jobb híján végül Borsodból hozattak egy halom atyámfiát, hogy ugyan tökéletesen törvénytelenül, de ne engedjék be a győriek egy részét a térre Orbán elé.

A biztonságisok is érzik, hogy kínos a helyzet: egy gyáva alakot védenek. Aki már fél a polgárok elé állni, mert más mondanivalója nincs a polgároknak, mint az, hogy aki nem rá szavaz az ukránpárti.