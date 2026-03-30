Elfogták a fekete sereg egyik körözött tagját

Miskolc perecesi városrészében fogtak el egy nemzetközi és európai elfogatóparancs alapján is körözött férfit, aki korábban kiszabott fegyházbüntetésére nem vonult be, bűncselekményeit a fekete sereg néven elhíresült csoport tagjaként követte el - tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense pénteken az MTI-t.