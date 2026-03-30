Az új keverőtál

2026-03-30 06:00:00 CEST

Biztosan előfordult már mindenkivel, hogy sikerül a legcsúfabb tárgyat megvennie egy adott termékcsaládon belül. Így voltam én ezzel a rózsaszín keverőtállal.

Választhattam volna egy hamuszürkét, de lánygyermekként már kicsi koromban belém kódolták a rózsaszín szeretetét, így egyértelműen és biztos kézzel nyúltam a polcon lévő egyetlen rózsaszín termék után. Hiába tornyosultak ott a szürke egyedek, engem mit sem érdekelt a jelenlétük. Új szerzeményemmel boldogan sasszéztam a kassza felé. Miközben a sorban álltam és vártam, képzeletben már megsütöttem három tortát, készítettem egy lekváros piskótát, és bekevertem egy rozsos kenyeret az új műanyag bugyirózsaszín üstömben. Nehezen vettem rá magam, hogy a régi fehér tálat lecseréljem, de meg kellett válnom tőle, mert bár masszív műanyagnak tűnt, mégis kis darabkák váltak le az oldaláról. Amiket nem szívesen adagoltam volna a családnak a sütikbe belesütve.

Egyszóval, kifizettem az új szerzeményemet, feltettem a kerékpár csomagtartójára, és elindultam hazafelé. Csakhogy a kerek forma folyamatosan szökni próbált. Kétszer hagytam el útközben a műanyag jószágot, de mindig észrevettem a hiányát, úgyhogy összeszedtem. Nem volt menekvése, hogy bekerüljön a háztartásba. Némi külső karcolást szerzett ugyan az út során, de a szabadság keresése közben össze lehet szedni sérüléseket.

Boldogan hoztam haza az új keverőtálat, letettem a konyhaasztal közepére és vártam a családtagok reakcióit. Nem kellett rájuk sokat várni.

Először a férjem pillantotta meg az új tárgyat.

– Minek vettél egy ágytálat? – Ezzel a kérdéssel indult a rózsaszín keverőtál létezése.

Másodjára a fiam nézett rá, és megkérdezte:

– Ez egy új hányótál? Mondjuk lehetne répaszínű, mert az minden okádásban ott van.

Harmadjára a lányom találkozott vele, akinek kivételesen semmi baja nem volt az új tállal, egy kicsit meg is ölelte, de lehet, hogy ezt csak a lánygyermekek kódoltsága váltotta ki belőle.

Mindenesetre velünk lakik ez az új tárgy, amely eddig remekül szerepelt. A tojások fehérjéjének a felverését könnyűszerrel lehet kivitelezni benne. A folyékony összetevők kikeverésében is jól teljesített, nem fröcskölte a szemembe a hozzávalók egy részét, tehát a mélysége és a magassága is tökéletes. Ráadásul rendelkezik egy kis kiöntő csőrrel, ami megkönnyíti a folyékony halmazállapotú keverékek kiöntését. Ugyancsak remekül bevált a nyuszikekszek elkészítésnél is, amikor aprított füvet maszatol össze benne az ember egy lereszelt almával, amit sokáig kell gyúrni.

Szóval, itt van ez a tárgy, és eddig az összes sütemény finom lett, amelyeknek az előkészületeiben aktívan részt vett.

Elmerengve egy pillanatra a férj kérdésén, még az is lehet, hogy ez a bugyirózsaszín tál még akkor is velem lesz, amikor már remegő kezekkel készítem a sütiket, és akkor is az ágy alatt figyel, amikor már nem keverőtálként funkcionál az életben, hanem ágytálként teszi meg mindennapos szolgálatait.Csupán egy tárgy, aminek annyi funkciója lehet, amennyit én elképzelek.