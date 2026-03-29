Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

2026-03-29 23:25:00 CEST

315 millió forint volt a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott második, vasárnapi hatos lottó számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:

7, 14, 15, 20, 30, 40.

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 334 255 forint;

4 találatos szelvény 1317 darab, nyereményük egyenként 8375 forint;

3 találatos szelvény 21 373 darab, nyereményük egyenként 3140 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 380 millió forint.