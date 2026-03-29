Újabb túrát szervezett Hatvanpusztára Hadházy Ákos

2026-03-29 21:05:00 CEST

A kedvezőtlen időjárás ellenére több mint százan tekintették meg az Orbán Viktor családi birtokát.

Újabb túrát szervezett Orbán Viktor apjának hatvanpusztai birtokához Hadházy Ákos, a szafarihoz nem túl kedvező időjárás ellenére ezúttal is több mint 100-an tartottak vele – számol be az RTL Híradó.

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az április 12-i parlamenti választás még egy utolsó túrát szervez az Orbán Viktor családjának a hatvanpusztai birtokához március 29-re. A résztvevők buszokkal érkeztek a területhez, amelyről a miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, ott egy gazdaság épül.

A birtokot most még ugyan kavicsos úton lehet megközelíteni, hamarosan könnyebb lesz idejutni: éppen a héten derült ki, hogy lebetonozhatják a telekhez vezető utat. Ezt is megmutatta a túrázóknak a független országgyűlési képviselő, és a birtok környékét is bejárták.

„Ezt nagyon sokak sokaknak kellene látni, hiszen ez a terület egy szimbólum. A korrupt, hazug hatalom szimbóluma, hiszen azt hazudják, hogy ez egy félkész mezőgazdasági üzem” – nyilatkozta az RTL Híradónak Hadházy Ákos.

Az RTL szerint szerint többen létrára is másztak, hogy lássák a birtokot. A közelben Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc is nagy területen építkezik, de ott a csatorna stábját nem látták szívesen, a biztonsági őr megpróbálta megakadályozni, hogy felvételt készítsenek a beruházásról. Az ellenzéki politikus a közösségi oldalán fotókat is megosztott a túráról: