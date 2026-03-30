Lelőtték a rendőrgyilkost, aki augusztus vége óta menekült az ausztrál hatóságok elől

2026-03-30 10:01:00 CEST

Lelőtték az augusztus vége óta a hatóságok elől menekülő feltételezett rendőrgyilkost, Dezi Freemant Ausztráliában – közölte hétfőn az ausztrál rendőrség hozzátéve, hogy a férfi hivatalos azonosítása még nem történt meg.

Mike Bush, Victoria állam rendőrfőnöke közölte,

úgy vélik, hogy ő Dezi Freeman, de még át kell esnünk egy hivatalos azonosítási eljáráson.

A rendőrgyilkosság miatt körözött Dezi Freemant háromórás összecsapás végén lőtték le a rendőrök. Az 56 éves férfi után hét hónapig folyt a példátlanul nagy erőket mozgósító hajtóvadászat, amely az egész országot izgalomban tartotta.

Freeman a Melbourne-től körülbelül 300 kilométerre északkeletre fekvő Porepunkah közelében lévő birtokán nyitott tüzet augusztus 26-án a rendőrökre, akik egy ellene folyó nyomozás miatt szálltak ki hozzá. A lövöldözésben két rendőr vesztette életét, egy pedig súlyosan megsebesült. Freeman fegyveresen menekült el a helyszínről, bevéve magát a sűrű erdőbe, a rendőrség azóta nagy erőkkel próbált a nyomára akadni. Közben a felesége, Amalia, gyermekei anyja is felszólította a médiában, hogy adja meg magát.

A különleges rendőri egységek hétfőn reggel a Victoria állambeli Thologolong közelében csaptak le a szökésben lévő férfira.

Freeman, akit eredetileg Desmond Filbynek hívtak, és szabadúszó fotós volt, magát „szuverén állampolgárnak”, egy olyan kormányellenes mozgalom tagjának tartotta, amely elutasítja a hatóságokat és a törvényeket.

A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben, különösen azt vizsgálják, hogy segített-e valaki Freemannek a menekülésében.