Nem akarnak királyokat, több ezer helyszínen tiltakoztak Donald Trump politikája ellen az amerikai tüntetők

2026-03-29 22:19:00 CEST

No Kings jelszóval minden szövetségi államban rendeztek megmozdulásokat.

Az Egyesült Államokban szombaton országos tüntetéshullám jelezte, hogy Donald Trump republikánus adminisztrációja egyre erősebb társadalmi ellenállásba ütközik. A „No Kings”, jelszó alatt minden szövetségi államban rendeztek megmozdulásokat, összesen több ezer helyszínen. A központi eseményt a minnesotai St. Paulban tartották, ahol Bernie Sanders szenátor és Bruce Springsteen is fellépett.

A tiltakozások középpontjában a trumpi bevándorláspolitika, az ICE fellépése, valamint a Fehér Ház egyre autoriterebbnek tartott kormányzása állt. Springsteen előadta új dalát, a Streets of Minneapolist, majd arról beszélt, hogy a minnesotai ellenállás az egész országnak reményt adott. Sanders ehhez kapcsolódva azt mondta: Minnesota megmutatta, mit jelent a demokrácia és az alulról szerveződő politikai cselekvés. (Az állam ICE akciói, valamint két helyi haláleset miatt a tiltakozások szimbolikus központjává vált.) New Yorkban Robert De Niro az amerikai szabadságjogokra leselkedő súlyos fenyegetésnek nevezte Trumpot, Washingtonban pedig a demonstrálók azt ismételték, hogy a fasizmus uralkodik a Fehér Házban.

A mostani volt a harmadik országos „No Kings” akciónap. A mozgalom tavaly indult, és azóta látványosan nőtt: a mostani részvétel nagyságát ugyan nehéz pontosan felmérni, de több nagy amerikai lap és hírügynökség is minden korábbinál nagyobb mozgósításról írt. Különösen figyelemre méltó, hogy nemcsak a nagyvárosokban, hanem kisebb, hagyományosan republikánus településeken is sokan vonultak utcára. Ez arra utal, hogy a Trump elleni tiltakozás már messze nem csak a demokrata fellegvárakra összpontosul.

A Fehér Ház igyekezett kisebbíteni a megmozdulások jelentőségét, és baloldali hálózatok által támogatott, „szűkkörű akciónak” minősítette. A politikai háttér azonban kedvezőtlen Trump számára. A Reuters és az Ipsos friss felmérése szerint az elnök támogatottsága 36 százalékra süllyedt, ami második ciklusának eddigi legalacsonyabb értéke. Különösen sokat árt neki az Irán elleni háború, az emelkedő üzemanyagárak és a megélhetési költségek növekedése. Mindez azért fontos, mert novemberben félidős választásokat tartanak, ahol ugyan Trump neve nem szerepel majd a szavazólapon, de a republikánusok kongresszusi többsége forog kockán.

A „No Kings” tüntetések jelentősége ezért jelképes: azt mutatják, hogy az elnök ellenzéke ismét képes országos méretű mozgósításra, miközben Trump politikai mozgástere egyre csak szűkül.