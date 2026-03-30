Megölte alvó édesanyját egy férfi Nyíregyházán

2026-03-30 12:15:00 CEST

Nem engedte meg neki, hogy a fia alkoholt vegyen a nyugdíjából.

Emberölés bűntett miatt elfogtak és őrizetbe vettek egy férfit Nyíregyházán – közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

E szerint a feltételezett 67 éves elkövető a vármegyeszékhelyen található otthonukban több késszúrással végzett édesanyjával. A bűncselekmény előtt az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, és ez gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára március 27-én kért pénzt az anyjától, aki megtagadta tőle, hogy alkoholt vásárolhasson.

Ezt követően elhatározta, végez anyjával. Éjjel egy konyhakéssel bement az anyja szobájába, és álmában több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta. Reggel ébredés után telefonált a testvéreinek, és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést. Az idős nő haláláról az egyik testvér értesítette a hatóságot.

A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását.