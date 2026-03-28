A Kúria úgy döntött, nem felelős a Belügyminisztérium, ha egy gyermeket a gyermekotthonban bántalmaznak

2026-03-28 22:37:00 CET

A a legfelsőbb magyarországi bírói fórum a korábbi ítéleteket megváltoztatva a gyermekotthonra és az áldozatra hárította a felelősséget a történtekért. Ezzel gyakorlatilag azt mondta ki, hogy nevelőszülői ellátás annak a gyereknek jár, aki jól viselkedik.

A Kúria keddi döntése szerint a Belügyminisztériumnak és a fenntartónak nincs felelőssége a gyermekvédelmi intézményrendszer hiányosságáért, amit a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) gyermekvédelmi szakellátásban felnőtt ügyfele szenvedett el - közölte lapunkhoz is eljuttatott közleményében a jogvédő szervezet.

A testület mindezt annak ellenére állapította meg, hogy a gyermekotthon felelősségét viszont kimondta, így az intézményekben felnövő gyermekeket érő bántalmazások, elhanyagolások, megalázások tekintetében így is mérföldkőnek számító ítélet született.

A per egy Ricsi nevű fiú ügyében zajlott. a TASZ közleményében felidézi, hogy Ricsi kisgyermekkorában egyedül maradt, a gyermekvédelem pedig magára hagyta, így tízéves korára súlyosan veszélyes élethelyzetbe került. Évekig kellett várnia a gyermekvédelem fellépésére, de akkor sem szerető, a traumáit gyógyító nevelőszülői ellátásba helyezték, hanem olyan zárt gyermekotthonba, ahol még a korábbinál is súlyosabb bántalmazásokat szenvedett el. Erről elsőként a Népszava számolt be a magyar sajtóban.

A TASZ felidézi, hogy korábban a Fővárosi Törvényszék, majd jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla is kimondta, hogy a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megsértette Ricsi jogait azzal, hogy nem biztosítottak számára megfelelő nevelőszülői ellátást, helyette zárt gyermekotthonba került, ahol szintén megsértették a jogait azzal, hogy folyamatosan bántalmazó, megfélemlítő környezetnek tették ki, indokolatlanul gumiszobába zárták és nem nyújtottak számára drogrehabilitációt sem.

A Kúria azonban megváltoztatta a jogerős ítéletet és

gyakorlatilag a gyermekotthonra és Ricsire hárította a felelősséget azzal, hogy rögzítette, a kisfiú nem azért nem kapott nevelőszülői ellátást, mert teljesen hiányoznak a rendszerből a speciálisan képzett nevelőszülők, hanem azért, mert – a kiskorától elszenvedett traumák hatására – már 12 éves korára súlyos pszichés, magatartási problémákkal küzdött.

Nehéz-Posony Kata, a fiút a TASZ megbízásából képviselő ügyvéd az ítéletet úgy kommentálta: – A Kúria ezzel lényegében azt mondja, hogy a nevelőszülői ellátás annak a gyereknek jár, aki jól viselkedik. Úgy tesz, mintha minden gyerek, függetlenül attól, hogy milyen nevelést, ellátást kapott, ugyanolyan felelősséggel tartozna a saját viselkedéséért, és figyelmen kívül hagyja, hogy az államnak van ellátási kötelezettsége, ami alanyi jogon jár minden gyereknek.

A fiú pedig azt mondta az ítéletet követően:

– Részben ugyan nyertem, de az nagyon fájt, hogy arra hivatkoztak, hogy szökdöstem. Azt nem kérdezték meg, hogy miért: azért, mert bántottak.

A TASZ felidézi, hogy Ricsi a Bagázs Egyesület támogatásával, saját kitartásának köszönhetően szabadult ki a bántalmazó környezetből, majd a jogvédő szervezet segítségével azért is fordult a bírósághoz, hogy sorstársainak már ne kelljen megalázó, elviselhetetlen körülményeket elszenvedniük a gyermekvédelmi ellátásban.

Boros Ilona, a TASZ Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetője az ügyben azt mondta: „Felháborító látni, hogy a Kúria a valódi felelősök, az állami fenntartók helyett az áldozatokat teszi felelőssé az elszenvedett jogsértésekért. Ugyanaz történik a zárt intézményekben élő kamaszokkal, mint a kórházban ragadt csecsemőkkel. A gyermekvédelmi ellátás látványosan összeomlott, mégsincsenek felelősök. De azt is fontos kiemelni, hogy precedens értékű ítélet született arról, hogy Ricsit valóban bántalmazták, jogtalanul elzárták, megalázták az intézményben. Ahhoz, hogy ilyen ítélet szülessen, Ricsi bátorságára volt szükség, aki rengeteg sorstársát is képviselte ebben a perben.”