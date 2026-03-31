Zseblexikon zsoldosokkal

Zseblexikon;

2026-03-31 06:00:00 CEST

AMERIKA. „Mit lehet kezdeni egy olyan kontinenssel, ahol nem volt sem középkor, sem reneszánsz?” (Javier Marías) Boszorkányüldözés azért ott is volt. A szó szoros (salemi boszorkányperek) és átvitt (mccarthyizmus, Trump) értelmében is.

BEAVATKOZIK. 1. Bocsánatos, sőt természetes és helyes, ha a magyar kormány avatkozik be más országok választási kampányaiba (pl. Szlovénia, Szlovákia és Románia), vagy ha valaki a magyar választásokba avatkozik be a Fidesz javára. 2. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, ha valaki a magyar választások kapcsán véleményt nyilvánít.

ELEMEL. 1. Gyermek, aki elemekkel játszik. 2. Vállalkozásközeli fideszes. 3. Fideszközeli vállalkozó.

EPSTEIN. Aktakukac.

HATÁR. 1. Vonal, amelyet nem illik átlépni. 2. „Mindennek van határa!” - ukrán közmondás.

KÖLTSÉGVETÉS. A magyar kormány két költségvetést készített, egy háborúsat, ha Trump elvesztené a választásokat, és egy békeköltségvetést, ha megnyeri – füllentette miniszterelnökünk. Ha az ember megkeresi a 2024 nyári költségvetéssel kapcsolatos híreket, láthatja, nem készült kettő. De ha igazat mondott volna kormányfőnk, akkor is jól ráfaragott az ország erre a „békeköltségvetésre”: 0,3 százalékos növekedés, a tervezettnél nagyobb, tetemes hiány, az EU-élmezőnyben járó infláció. Miniszterelnök úr, sose bízzon Trumpban! Tudja, pénzügyi védőpajzs, örökös szankciómentesség, 15 százalék vám.

MADURO. Egyike annak a szép számú latin-amerikai diktátornak, akik baloldali forradalmárként kezdik, hatalomtechnikus zsarnokként folytatják; nem választásokon jutnak hatalomra, és nem választásokon buknak meg.

ÓKOR. „A legfőbb méltóságok rendszerint úgy vélekednek, hogy nekik mindent szabad, és könnyű szívvel hajlandók gyanúba fogni az ellenszegülőket, és kiközösíteni a derekakat” (Ammianus Marcellinus). Nahát, ezek a rómaiak! Nálunk ilyesmi nem fordulhat elő – mondhatná Iványi Gábor.

SOROZÁS. Általános hadkötelezettség háború idején. A kormánypropaganda újra és újra előjön, természetesen az Ukrajna elleni uszítás részeként a duplikát kényszersorozás (mint: öreg aggastyán, hangos kiabálás) - hiszen minden sorozás kényszer - bírálandó gyakorlatával. Mennyivel szebb is az orosz zsoldossereg!

SZERETIK. Jelentősen enyhíti a zsarnokságot, ha a zsarnok számára fontos, hogy szeressék. Bármilyen furcsának tűnik ebben a lapban, szerencsénk van Trump elnökkel és Orbán miniszterelnökkel, mert nekik fontos. Hszi vagy Putyin számára nem fontos, hogy szeressék őket. Talán ezért (is) rosszabbak, gonoszabbak.

SZUVERENITÁSVÉDELMI HIVATAL. Olyan sóhivatal, amely ellenzéki győzelem esetén remélhetőleg azonnal megszűnik. Normális országok függetlenségét a kormány és a fegyveres erők védelmezik.

VÁGYAKOZIK. Úgy vágyott rá, mint Trump a Nobel-békedíjra. Vagy mint Galla Miklós a Karinthy-gyűrűre.

ZSOLDOS. Olyan katona, aki nem állampolgári elhivatottságból vagy kötelességből, hanem pénzért harcol. Hatékonyságát tekintve ez néha jobb, néha rosszabb a sorkatonaságnál, erről nem hozható általános érvényű ítélet. Erkölcsileg egyértelműen rosszabb.