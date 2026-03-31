Kutyák éji dala

2026-03-31 06:00:00 CEST

Egy normális, azaz nem Ruszkibérenc Fideszes Hazaárulók (RFH) által vezetett magyar államnak nem piszkálnia kellene Gundalfot amiért informatikusként részt vett az orosz szörnyállam által megtámadott szomszéd, Ukrajna védelmében, hanem kitüntetést adni neki. És nem titkosszolgálati kihallgatószobákban faggatni, hogy milyen felkészítő tanfolyamon vesz részt Tallinban, hanem ösztöndíjat adni neki hozzá.

Remélhetőleg, ez csak múló probléma. Orbán és pufajkás, RFH sleppje ugyanis fejre is állhat, de attól még Ukrajna előbb-vagy utóbb EU és NATO tagállam lesz. A jövő kis Orbán Gáspárjai pedig nemcsak a Sandhurstre mehetnek tanulni, hanem mondjuk a lvovi-lembergi ukrán katonai akadémiára. Az RFH-tól megtisztított, szakmai alapon működő magyar elhárításnál fel sem merül olyan hülyeség, hogy Gundalfot kémelhárítási ügybe keverjék. Amikor egy elhárítónak harmadik mondatnál láthatónak kellett volna lenni, hogy a fiú nem kém. Például mert Gundalf önként dalolva számolt be a tallini tanfolyamról, ahová amúgy a családjával együtt ment ki – ugye emlékszünk, milyen tipikus kémjelenet, hogy James Bond magával viszi aput és anyut a beszervezésre - arról nem is beszélve, hogy ha Gundalfot bármilyen titkosszolgálat beütötte volna, elképzelhetetlen, hogy hagyják, hogy 2025 elején ott hagyja a Tiszát. Akkor már pontosan lehetett látni, hogy akárhogy is alakul a választás, a Tisza meghatározó tényező lesz Magyarországon, egy ilyen párt informatikai vezetői pozícióba egy beépített ember az meg maga a Jackpot. Az ilyen ügynököt előbb lövik le, mint hogy hagyják, hogy felmondjon. Az meg már evidens, hogy RFH-k nélküli, szakmai alapon működő titkosszolgálatnál fel sem merül, hogy a titkosszolgálatok megpróbáljanak szétszalámizni a magyar társadalom többségi támogatását élvező ellenzéki pártot, majd amikor szánalmas mód lebuknak, akkor gyermekpedofília gyanújába keverjenek egy 19 éves fiatalt. Újabb jóslat: amíg nem derül ki, hogy ezt kik csinálták és az ilyen gazemberek nem kapnak ezért igen vaskos börtönéveket, addig Magyarországon nem lesz rendszerváltozás. Ahogy Orbánékat is zsebre vágta Putyin, a következő garnitúrát is kilóra meg tudja majd venni valami sittes ázsiai brigád. Akik ugyanis ezt lebonyolították azok nem csak egyszeri hazaárulók, hanem folyamatos fertőzés a magyar államban. Ha megússzák, az ilyeneket később is pontosan ugyanígy lehet majd rávenni más, még súlyosabb disznóságra is. Mondjuk RFH-któl megtisztított közéletben kapásból elképzelhetetlen lenne, hogy a titkosszolgálat felett egy korrupciós ügyekkel érintett, súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő, kétes alakokkal körbevett propagandaminiszter rendelkezzen, ami után a magyar társadalom – teljesen jogosan – simán „rogánkutyáknak” becézi az elhárítóit. Akiknek a jó része amúgy nyilván nem az, csak az RFH-k miatt nem tudnak megszabadulni a közéjük-feléjük ültetett hazaáruló sittes gazemberektől. RFH-k nélkül elképzelhetetlen lenne az a szégyen, hogy Magyarország külügyminisztere egy kakastarajos futsal-KGBéla, aki egyenesen a brüsszeli palotából forródrótol Moszkvával, a rendszer élén ülő miniszterelnök pedig maga a két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, személyében a „Tovarisi Konec!”-plakátok Kreml zsírtarkója jött vissza. Vagy éppen el sem ment. A dolog nagyon úgy fest, hogy a Vörös Hadsereg ugyan kivonult anno az országból, ám a KGB itt maradt. Az ügynökeikből jó időben, elpalántáltak párat itt-ott, aztán Moszkvában szépen kivárták, amíg kihajt a dögvirág és lassan elborította a magyar pusztát. Ahogy a dzsentri-úri fasiszta rátartiság már 1919-ben és 1945-ben pusztulásba vitte az országot, úgy most hadrendbe állt RFH-k is készen állnak, hogy a magyar népet tönkretegyék és nyomor királyaként uralkodhassanak. Ahogy a rákosista elődöknek fontosabb volt a Szovjetunió mint a hazájuk, úgy a fideszes vezetés is készen áll arra, hogy Putyin Oroszországa érdekében feláldozzák Magyarországot.