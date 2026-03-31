Megölelve lecsillapítani – Nagy kihívás az autizmussal élő fiataloknál előforduló agresszió kezelése

2026-03-31 19:09:00 CEST

A miskolci Szimbiózis Alapítvány munkatársai egy különleges tréning során tanulhatták meg, hogyan szereljék le úgy az erőszakot, hogy közben az érintett méltósága is megmaradjon.

Az egyik anya nap mint nap úgy hozza be hozzánk foglalkozásokra a 22 éves fiát, hogy egy porszívócső van a kezében, ezzel védi magát a felnőtt gyerektől. A karja folyamatosan be van fáslizva a harapások miatt. Tavaly volt egy esetünk: berepült egy méh az ablakon, s az egyik gondozottunk annyira kiborult, hogy kidobott egy széket az ablakon. Őt a mentő csak úgy volt hajlandó elvinni, hogy kijött a rendőrség és megbilincselte. Egy autista bentlakónk, aki nem beszél, mindenre érzékeny, tapintásra, szagra, fényre, pedig úgy megharapta az egyik kolléganőm karját, hogy két öltéssel kellett összevarrni.

Jakubinyi László, a miskolci autista majorságot, s a borsodi városban több más, fogyatékkal élőket gondozó intézményt is működtető Szimbiózis Alapítvány elnöke mesélte el a fenti történeteket, részben ezekkel is magyarázva, miért volt szükség egy olyan önvédelmi és konfliktuskezelési képzést szervezniük a munkatársaik számára, hogy a hasonló nehéz helyzeteket minden érintett számára biztonságosabbá és kezelhetőbbé tegyék. A március végén rendezett kétnapos kurzuson a munkatársak Wagner Pétertől – aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az autizmussal élő fiatalokkal való munkában, s a harcművészetek területén is – tanulhatták meg azokat a fogásokat, amelyek az együttműködésre, a tudatos jelenlétre és az erőszakmentes kezelésre épülnek. Begyakorolták, hogyan lehet kommunikációval csökkenteni a feszültséget, mikor és hogyan érdemes kilépni egy konfliktusból, és ha elkerülhetetlen a fizikai kontaktus, hogyan lehet azt biztonságosan és méltóságteljesen kezelni. - A program célja nem az erő alkalmazása, hanem éppen az ellenkezője: az erőszak megelőzése és a méltóság megőrzése minden résztvevő számára. A Szimbiózis Alapítvány célja, hogy munkatársai felkészülten, biztonságosan és empátiával tudjanak jelen lenni a mindennapi helyzetekben – és ezzel a családoknak, az autizmussal élő fiataloknak és a szakembereknek egyaránt könnyebbé tegyék a mindennapokat – hangsúlyozta a szakember.

- Jómagam 35 éve vagyok gyógypedagógus, azóta foglalkozom fogyatékossággal élőkkel. Azt gondoltam, hogy nekem már újat nem mutathat a szakma, de rá kellett döbbennem, hogy egyre súlyosabb a helyzet – idézte fel Jakubinyi László. Szavai szerint

bizonyos területeken szinte lehetetlen szakembert találni: az egyik általuk működtetett speciális óvodában nemrégiben nyugdíjba ment a gyógypedagógus vezető, nincs jelentkező a helyére, miközben az adott intézményben 42 gyerekből 27-nek súlyos autizmusról van diagnózisa.

Ez a helyzet nemcsak Miskolcra vagy Magyarországon jellemző: nemzetközi konferenciákon is egyre többször jön elő a probléma, hogy miként lehet a súlyos viselkedési zavarokat kezelni. A másik oldalról pedig a szülők részéről is erős az igény, hogy a sérült gyereküket biztonságos közegben tudhassák. Csak a miskolci alapítványnál jelenleg 140-en vannak várólistán, ami azt jelenti, hogy aki most adná be a jelentkezését egy bentlakásos férőhelyre, nagyjából húsz év múlva kapna rá pozitív visszajelzést. A rászorulók nagy része súlyos viselkedési problémával küzd, másodlagos pszichiátriai kórképek is megjelennek náluk, s ellátásukra sem az állami, sem a nem állami ellátórendszer nincs felkészülve. - Már volt olyan kolléga, aki azért mondott fel, mert azt mondta: a testi épségét nem fogja veszélyeztetni azért, hogy ő fogyatékos emberekkel dolgozzon. Ezért is kezdtük el keresni a lehetőséget, hogy felkészítsük a munkatársainkat a váratlan helyzetekre. A tréninget vezető Wagner Péter gyógypedagógus feleségével együtt kidolgozott egy módszert, külföldi példákat is alapul véve, arról, hogyan kell elhárítani, netán megelőzni az ilyen helyzeteket. Ráadául a gondozottak nemcsak másokra, de olykor önmagukra is veszélyesek. A képzésen nemcsak arról volt szó, hogyan lehet kivédeni egy támadást, hanem arról is: miként lehet a másikat kihozni ebből a helyzetből úgy, hogy közben megmaradjon a méltósága. Olyan módszereket kellett megtanulni, mint például: hogyan lehet hátulról megölelve lecsillapítani, vagy kivinni abból a helyiségből valakit, úgy, hogy ne történjen sérülés, és megnyugtatni őt. Nekünk pedig fontos feladatunk ezzel párhuzamosan megérteni az agresszió okát, s azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni. Igazából nem is neveztük önvédelmi képzésnek, hiszen ez valójában egy egymást védő tréning volt, azzal a fő céllal: hogyan tudunk úgy egy helyzetet lezárni, hogy a másik ember ne semmisüljön meg lelkileg – magyarázta a szakember.

Első körben az alapítvány 24 munkatársa tanulta meg az alapokat, azt, hogy ha van egy támadás, hogyan maradhat ő maga lelkileg erős, hogyan ne látszódjon rajta a félsz. Utána jöttek azok a technikák, amelyekkel az agresszív mozdulatot lecsendesíthették, visszaszoríthatták. A mostani alapozó foglalkozások után egy 4-5 hónapos tesztidőszak következik, mindenki megérezheti, tapasztalhatja, hogyan tudja az elsajátított ismereteket használni, ősszel pedig tovább folytatják a képzéséket. Felmerült, hogy a szülőknek is szervezzenek hasonlót, mert a körükben is nagy az érdeklődés, s az a alapítvány erre is nyitott – mondta a kuratórium elnöke. Egy olyan témáról indítottak ezzel egyfajta nyílt párbeszédet, amelyről a társadalom ritkán beszél őszintén: az autizmussal élő fiatalok egy részénél előforduló agresszív viselkedésről, és arról, hogy ez milyen komoly kihívást jelent a családoknak és a velük dolgozó szakembereknek.

A valóság az, hogy vannak helyzetek, amikor egy autista fiatal dühkitörése vagy kontrollvesztett viselkedése veszélyes lehet a környezetére és sokszor saját magára is.

Ezek a helyzetek a családoknak és a segítő szakembereknek egyaránt nagy terhet jelentenek, mégis ritkán kerülnek nyilvános beszélgetések középpontjába. Ezért a Szimbiózis Alapítvány nyíltan vállalta fel ezt a témát: nem elhallgatni szeretnék a problémát, hanem megoldásokat keresnek rá. Ennek részeként szervezték meg munkatársaik számára az önvédelmi és konfliktuskezelési képzést azért, hogy e nehéz helyzeteket minden érintett számára biztonságosabbá és kezelhetőbbé tegyék.