Az EU meghosszabbította az Iránnal kapcsolatos szankciók alkalmazását

2026-03-30 16:56:00 CEST

A Tanács 2027. március 31-ig meghosszabbította a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos korlátozó intézkedések keretrendszerét is.

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács meghosszabbította az Iránnal kapcsolatos korlátozó intézkedések alkalmazását - közölte hétfőn a testület.

A Tanács döntése értelmében az Iránnal szembeni, súlyos emberi jogi jogsértések miatt bevezetett szankciós rendszer hatályát 2027. április 13-ig hosszabbították meg. Az intézkedések utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást foglalnak magukban, továbbá tiltják olyan eszközök exportját, amelyeket belső elnyomásra vagy távközlési megfigyelésre használhatnak. Az uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak pénzügyi forrásokat a listázott személyek és szervezetek rendelkezésére.

A felülvizsgálat során egy elhunyt személyt töröltek a szankciós listáról, amely jelenleg 262 magánszemélyt és 53 szervezetet tartalmaz. Az EU 2011-ben vezette be az iráni emberi jogi szankciós rezsimet, amelyet azóta évente meghosszabbít.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban elítélte a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépést, az önkényes letartóztatásokat és a megfélemlítést, és felszólította az iráni hatóságokat az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, valamint az internethozzáférés biztosítására.

Ugyancsak hétfőn a Tanács 2027. március 31-ig meghosszabbította a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos korlátozó intézkedések keretrendszerét is. Ez lehetővé teszi célzott szankciók bevezetését azokkal szemben, akik aláássák az ország szuverenitását, területi egységét és alkotmányos rendjét, illetve veszélyeztetik a biztonsági helyzetet vagy a daytoni békemegállapodást.

A keretrendszer alapján alkalmazható intézkedések közé tartozik a vagyonbefagyasztás, a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásának tilalma és az EU-ba való beutazás tilalma, ugyanakkor jelenleg egyetlen személy vagy szervezet sem áll ilyen intézkedések hatálya alatt.

A Tanács közölte: továbbra is figyelemmel kíséri a boszniai helyzet alakulását, és szükség esetén kész valamennyi rendelkezésére álló eszközt alkalmazni. Egyúttal megerősítette elkötelezettségét Bosznia-Hercegovina mint egységes és szuverén állam európai uniós perspektívája mellett.