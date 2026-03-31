Kalandtúra egy másik bolygón

Egy vulkán tetején 0 fokban sátorban aludni, jégideg folyókon mezítláb átkelni, 15 km-en át hegyet mászni egy 20 kg-os hátizsákkal a szakadó esőben, a semmi közepén, Izlandon. A többség számára ez egy méregdrága rémálom. De van az emberiségnek egy kis, őrült, kalandvágyó szelete, akik számára ez lehet életük legjobb nyaralása. A párommal mi alighanem ez utóbbi kategóriába tartozunk és minden nehézség, hideg és fájdalom ellenére az egyik legmeghatározóbb élményünk volt, mikor magunk is megcsináltuk, túléltük az 55-58 km-es Laugavegur túrát az izlandi felföldön.
Sátrazás vulkánon
Néhány órás zötykölődés után mindenki izgatottan száll le a terepbuszról, amelynek végállomása Landmannalaugar, ahonnan a Laugavegur túra indul. Már az ide vezető több órás út sem mindennapi. A speciális jármű hatékonyan gázol át mindenen, ide értve a széles folyókat is. Folyókat, amelyekben a 4X4 kerékmeghajtással hirdetett, turisták körében népszerű Dusterek következetesen akadnak el. Mi is láttunk a folyó közepén az elemekkel küzdő városi „terepjárót”.
Landmannalaugarból indulva a táj olyannyira vad és idegen a szemnek, hogy hamar olyan érzésünk támad, mintha egy másik bolygón járnánk. A lenyűgözően élénk színű riolit hegyek között bebizonyosodik: az interneten látott fotók nem(csak) a filterek miatt olyan gyönyörűek. Ahogy magunkra csatoljuk a 18-20 kg-os túrahátizsákunkat, a kívülre akasztott kemping edények zörögve ütődnek egymásnak. A túra önellátó, 6 napnyi, szigorúan beosztott élelmet cipelünk. Előkerül a túrabot is, ami nélkül soha, senki, semmilyen körülmények között ne kezdje el ezt a túrát, mert életmentő lehet! Különösen, ha térdig gázolunk egy fájdalmasan jeges folyóban, felfelé vagy épp lefelé mászunk egy sáros, csúszós, meredek hegyen. Mindkettőhöz volt szerencsénk.
A túra első néhány órája a döbbeneté, nehéz felfogni azt a fajta vad szépséget, hatalmas hegyeket, nyílt teret, amely hirtelen körbevesz minket. Minden 10 percben meg kell állni egy fotó miatt, így viszonylag hosszú időbe telik, mire elérünk az első 12 km végére. Az obszidiánban gazdag, vulkanikus hegy tetején lévő Hrafntinnusker menedékhelyre. A túra egyik szépsége, hogy a táj folyamatosan változik, a színes hegyektől indulva a nap végére már csak havat és fekete vulkanikus kőzetet látunk. A talaj olyan kemény, hogy a sátrat nem lehet a hagyományos módon rögzíteni, hatalmas kövekkel kell körberakni, hogy ne vigye el a szél. Estére a fekete talajt kiszínezik a sárga, piros, neonzöld sátrak és egyre nehezebb helyet és köveket találni. Minden évben 75-100 ezer ember pihen meg a világnak ezen távoli, térerő nélküli szegletében. Ennyien döntenek úgy, a tengerpart helyett nekik inkább ez a kihívás kell. Nem egy magas szám, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy évente 1,5-2 millióan nyaralnak a Balatonnál.
Olcsó húsnak...
A túra 5 napja alatt lávamezőket, vulkanikus sivatagokat és színes völgyeket szelünk át olykor szakadó esőben és metsző szélben. Mászunk négykézláb, látunk káprázatos tavakat, geotermikus forrásokat, a napsütésben fürdő, élénkzöld hegyeket. Megtapasztaljuk a természet elemi erejét és szépségét, miközben maximálisan magunkra vagyunk utalva.