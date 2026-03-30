Olaszország bekérette Izrael nagykövetét, mert akadályozták a jeruzsálemi latin pátriárkát a virágvasárnapi szertartás megtartásában

2026-03-30 22:26:00 CEST

Az olasz diplomácia a vallásszabadság tiszteletben tartására szólította fel az izraeli hatóságokat.

Bekérették az olasz külügyminisztériumba Izrael nagykövetét hétfőn, miután az izraeli rendőrség korábban megakadályozta Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka belépését a Szent Sír-templomba és a virágvasárnapi szertartás elvégzését.

Antonio Tajani külügyminiszter kérette be Jonathan Peled nagykövetet, akivel végül Cecilia Piccioni, a minisztérium főtitkárhelyettese találkozott. A minisztérium a megbeszélés után közleményben tájékoztatott, hogy Izraelben időközben egyezség született a rendőrség és a katolikus patriarkátus között a húsvéti imádkozás korlátozásairól. Az olasz diplomácia ugyanakkor a vallásszabadság tiszteletben tartására szólította fel az izraeli hatóságokat, érthetőnek és teljes mértékben elfogadhatónak nevezve a bíboros tiltakozását a virágvasárnap történtek miatt.

Róma az elsők között reagált, miután a katolikus egyház szentföldi vezetőjeként ismert Pizzaballa bíborosnak, valamint a szintén olasz Francesco Ielpo ferences szerzetesnek, szentföldi kusztosnak megtagadták a jeruzsálemi Szent Sír-templomba való bejutást. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a tiltást sértésnek nevezte nemcsak a hívek, hanem a vallásszabadságot elismerő összes közösség számára.

Pierbattista Pizzaballa a TG2000 olasz katolikus televízió jeruzsálemi tudósítójának félreértésként értékelte az esetet, de hangsúlyozta, hogy „ilyesmi még sohasem történt meg, és sajnálom, hogy bekövetkezett”. Elmagyarázta, a rendőrség valóban betiltotta a gyülekezést az óvóhely nélküli helyszíneken, „mi azonban nem nyilvános szertartásra kértünk engedélyt, csak egy rövid és szűkkörű celebrálást akartunk tartani a Szent Sírnál hagyományos szertartás jelképes megmentésére”. A bíboros hozzátette: nem akarja túllépni a határt, és azt igyekszik megérteni, miként lehet a nagyhét napjaiban egyszerre tiszteletben tartani a biztonságot és mindenki imához való jogát.

Súlyos dolog történt, de az általános helyzetre kell gondolnunk. Sok ember sokkal rosszabb helyzetben van, és egyáltalán nem tud szertartást celebrálni - fejtette ki Pierbattista Pizzaballa, aki szerint a szentföldi keresztények az idén is csendes celebrálásra kényszerülnek.

XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren virágvasárnap délben mondott beszédében nem említette a Jeruzsálemben történteket, de közelségét fejezte ki a közel-keleti keresztényeknek, akik - hangoztatta az egyházfő - több esetben nem tudják teljes mértékben megtartani a húsvéti hét szertartásait. A L’Osservatore Romano szentszéki napilap hétfőn elismerően írt az izraeli rendőrség és a patriarkátus közötti megállapodásról.