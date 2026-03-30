Szájbarágós videón mutatja be a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke, hogyan kell behúzni az X-et a Fideszre

választás;Vajdaság;Fidesz-KDNP;Vajdasági Magyar Szövetség;

2026-03-30 17:17:00 CEST

Fremond Árpád nem sok kétséget hagyott.

Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke is megkapta a levélszavazati csomagját, és egy, a Facebookon közzétett videóbejegyzésben mutatta be, hogyan is kell szabályosan szavazni - a Fideszre.

A Szabad Magyar Szó hívta fel rá a figyelmet, hogy titkos szavazás ide vagy oda, az MNT elnöke nem sokat bíbelődött azzal, hogy a látszólag tájékoztató jellegűnek szánt anyagban ne látszódjon, hova is húzza be az X-et: jól láthatóan az 5-ös listára, azaz a Fidesz-KDNP-re adja le a voksát, miközben kissé szájbarágós jelleggel elmagyarázza, hogyan is kell érvényesen voksolni.

Ha valaki esetleg mégsem vette volna észre a lényeges kézmozdulatot, Fremond Árpád akkor sem hagy sok kétséget: a videó borítóképe a Fidesz narancssárga színeivel a következő hármas szlogent tartalmazza: Biztos pont, biztos választás, biztos jövő! Mindemellett a vajdasági politikus a felvételen a Lázárbazárban is kapható zöld, Jobbra át feliratú pulcsit viselte.

A Szabad Magyar Szó megjegyezte, hogy a kommentek között egy személy felhívta a figyelmet, miszerint őt a kézbesítéssel megbízott CMH-aktivista (Concordia Minoritatis Hungaricae) felbontott borítékkal várta, ami egyértelműen törvényellenes, de úgy tűnik, ezek a dolgok egyelőre nem zavarják a hatóságokat. A levélszavazatok kézbesítését a szerb posta kiszervezte a Concordia Minoritatis Hungaricae nevű szervezetnek, amely több szálon a Fidesz helyi szövetségeséhez, a Vajdasági Magyar Szövetséghez kötődik.