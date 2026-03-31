Életét veszítette egy magyar kamionos Ausztriában, miután tűz ütött ki a vezetőfülkében

2026-03-31 13:49:00 CEST

Egyelőre azt sem zárták ki, hogy a tűz keletkezésekor más is a helyszínen tartózkodhatott.

Meghalt egy magyar kamionos Ausztriában, a rendőrség égésnyomokat talált a helyszínen - írja a Blikk.

Mint írják, az osztrák rendőrséghez március 30-án érkezett bejelentés egy veszprémi cégtől, miszerint nem tudnak kapcsolatba lépni egyik alkalmazottjukkal, akinek valahol Linz és Salzburg között kellett, hogy megálljon pihenni. Végül Vorchdorf településen találták meg hétfő reggel a járművet, benne a 60 éves férfi holttestével. Egy rakodórámpán parkolt, a rendőrség a szélvédőn található égésnyomok és repedések miatt robbanásra gyanakodott, ezért a tűzoltókat is riasztották a helyszínre. A helyszíni szemle elsődleges megállapításai alapján a tűz a vezetőfülkében keletkezett, feltehetően egy, a járműben használt kempingfőző miatt. A lángokat a sofőr nem tudta megfékezni, és nagy valószínűséggel a füst hatására elvesztette az eszméletét. Vélhetően már akkor életét veszítette, amikor a zárt fülkében az oxigénhiány következtében a tűz magától kialudt.

A halál feltételezhető oka füstmérgezés, az osztrák rendőrség pedig szakértők bevonásával indított vizsgálatot az ügy tisztázására. Egyelőre szemtanúkat keresnek, és azt sem zárták ki, hogy a tűz keletkezésekor más személy is tartózkodhatott a magyar sofőrrel a kamionban vagy annak közvetlen közelében.