Elütött a HÉV egy 14 éves fiút, aki mobilját nyomkodva lépett a sínekre

Egy tilos jelzésen átsétáló fiút ütött el a H5-ös HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál hétfőn este fél 7 körül – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.
A tájékoztatás szerint a 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak. A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését – írták.
Hozzátették, a baleset során más nem sérült meg, a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. „Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére!” – hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség.