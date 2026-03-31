baleset;BRFK;gázolás;III. kerület;Óbuda;HÉV;H5-ös HÉV;

2026-03-31 11:04:00 CEST

Elütött a HÉV egy 14 éves fiút, aki mobilját nyomkodva lépett a sínekre

A tanúk szerint a fiatal fülében a baleset idején fülhallgató volt. A fiút életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.