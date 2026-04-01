Szépség helyett fenntarthatóság

verseny;fenntarthatóság;kertészet;

2026-04-01 07:05:00 CEST

A Csodás Kertem Magánarborétum idén már harmadik alkalommal hirdeti meg a Fenntartható kertek versenyt.

Az elmúlt évek sikerei hatására Kiss Zoltánné Androsovits Petronella – Petra –, a Csodás Kertem Magánarborétum létrehozója idén már harmadik alkalommal hirdeti meg a Fenntartható kertek versenyt, amelynek különlegessége, hogy nem a „szépségre” helyezi a hangsúlyt. A szervező lapunknak elmondta: számára a fenntarthatóság azt jelenti, amikor a kertész arra törekszik, hogy a kertje magától is „elboldoguljon”, anélkül, hogy folyamatosan öntözni, műtrágyázni, tutujgatni kellene. Ehhez pedig olyan erőforrásokra támaszkodik, amelyek természetes módon a rendelkezésünkre állnak, mint a napfény, az eső és az élővilág. Petra kiemelte: nem az számít, ki hol tart a megvalósításban, nem érett és kész kerteket várnak el; ami fontos, hogy a pályázó milyen irányba fejlődik, függetlenül attól, honnan és mikor indult.

A pályázat lelke a bemutatkozó anyag, amelyben a jelentkezők részletesen, az indulástól kezdve elmesélik a kertjük történetét. Petra hangsúlyozta: „a kert és a kertész elválaszthatatlanok egymástól, szeretnénk érezni, ki miért szereti ennyire a kertjét, és hogyan válik ez a darabka föld nemcsak a test, de a lélek táplálékává is.” A szervező azt kéri, hogy a pályázók írjanak a terület adottságairól (talaj, lejtés, benapozottság), és osszák meg az esetleges kudarcokat, tévedéseket is, hiszen a kertész ezekből is tanul és inspirálódik. A pályázat tartalmazza a növényválasztásokat – legyen szó kísérletezésről vagy az őshonos és idegenhonos fajok egyensúlyáról. Térjen ki arra, mit tesz a talajért (mulcsozás, komposztálás), hogyan oldja meg a vízellátást, és mennyire tudja megtartani a vizet a saját területen. Aki háborítatlan zugokat biztosít az élővilágnak, azt feltétlenül emelje ki. Kizáró ok: műfű, angol pázsit, rendszeres öntözés, valamint intenzív gondozást, mesterséges teleltetési technológiát igénylő megoldások.

A terjedelem nincs megkötve, de fotókat mindenképpen kell csatolni, maximum 20-at, amelyek lehetőleg minden évszakban bemutatják a kert valamennyi zugát.

A pályázatokat április 1. és augusztus 15. között lehet benyújtani, magyar nyelven az [email protected] címen. A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és a legjobbak értékes ajándékokkal gazdagodnak.