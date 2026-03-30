Megdőlt az országos szélrekord

2026-03-30 13:13:00 CEST

Vasárnap Balatonőszödön óránkénti 119,2 kilométeres széllökést mértek.

Az elmúlt napokban a térségünk időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél. Vasárnap, a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti széllökéseket regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord – közölte a HungaroMet.

A legmagasabb – óránkénti 119,2 kilométeres széllökést – Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).